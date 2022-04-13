Партия сказала: наше

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«Единая Россия» во вторник анонсировала новый проект «Выбирай свое», направленный на развитие импортозамещения. Его координатором будет депутат Госдумы Сергей Морозов, а главой общественного совета — гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По словам источника “Ъ”, партийцы намерены влиять на исполнительную власть правильной постановкой вопросов и совместной с правительством работой над мерами поддержки пострадавших отраслей. Эксперты в оценках полезности проекта расходятся: одни считают, что он нужен «Единой России» (ЕР), чтобы просто оставаться в текущей повестке, другие напоминают о существенном лоббистском ресурсе единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Морозов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Морозов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О запуске нового партийного проекта ЕР было объявлено на селекторном совещании 12 апреля. По словам главы исполкома «Единой России» Александра Сидякина, проект «Выбирай свое» был разработан по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Основным координатором проекта на федеральном уровне будет депутат Госдумы, экс-глава Ульяновской области Сергей Морозов. У «Выбирай свое» также появится общественный совет, который возглавит гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Среди главных задач проекта —

оценка и аудит отраслей, наиболее пострадавших от санкций и исхода западных компаний с российского рынка;

подготовка мер поддержки предприятий, способствующих импортозамещению;

налаживание взаимодействия с научными центрами;

содействие в привлечении инвестиций и продвижении продукции предприятий на внешнем рынке.

Всего в проекте будет 20 направлений (медицина, детские товары, общественное питание, космическая отрасль и т. д.), у каждого из которых будет свой куратор.

На установочном совещании партийцы уже затронули ряд первоочередных, по их мнению, проблем.

Так, Александр Сидякин сообщил представителю Минпромторга, что в регионах жалуются на ведомственный портал «Биржа импортозамещения», куда сложно загрузить необходимую информацию. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Артем Кирьянов призвал проверить, нет ли на местном уровне проблем с переходом на отечественное программное обеспечение. А другой депутат, экс-глава аптечной сети «Столички» Евгений Нифантьев заявил о необходимости локализации производства стратегически важных субстанций для лекарств.

Самая острая дискуссия развернулась вокруг детских товаров, а именно заменителей грудного молока. Первый зампред комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая подробно рассказала о цикле производства этой продукции, с которой, как выяснилось, могут возникнуть проблемы. Ее слова подтвердил и представитель отраслевой компании «Инфаприм» Алексей Лысяков: «На сегодняшний день у нас нет никаких преференций, нам ничего не дают. Минфин отменил преференцию по госзакупкам, Минсельхоз не включил нас в перечень системообразующих предприятий. Они, видимо, считают, что новорожденные дети будут питаться огурцами и помидорами». Партийцы пообещали разобраться с этой проблемой в том числе через запросы в Генпрокуратуру.

Осведомленный источник “Ъ”, знакомый с разработкой этого проекта, поясняет, что в рамках борьбы за импортозамещение партийцы могут поднимать перед исполнительной властью те или иные важные вопросы, а также помогать в разработке мер поддержки нуждающихся в ней отраслей.

Тем более что одобрять эти меры в конце концов придется депутатам, в том числе от ЕР, добавляет собеседник.

Директор НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева сомневается в практической пользе нового проекта. Партийцы вряд ли внесут значимый вклад в импортозамещение, поскольку в этом вопросе надо или иметь компетенции управления предприятиями реального сектора, или знать тонкости банковского кредитования и особенностей мер поддержки предприятий в каждой отрасли, или владеть особыми исследовательскими навыками, чтобы «прозванивать цепочки» производства и поставок, считает эксперт. По ее мнению, импортозамещение — это прежде всего задача правительства и администраций на местах, а ЕР проект нужен, чтобы удержаться в актуальной повестке в восприятии политиков.

Политолог Ростислав Туровский, напротив, считает запуск нового проекта полезным с точки зрения политической субъектности ЕР, ведь партия выступает в роли партнера правительства и стремится повлиять на его решения в важном вопросе. «Участники проекта вполне могут помочь процессу своими идеями. Наверняка будет присутствовать и лоббистская составляющая. На образ партии как проводника российских интересов проект работать будет»,— уверен эксперт.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что любая парламентская партия имеет возможность влиять на формирование тех или иных приоритетов в работе правительства, а у ЕР как партии большинства этот ресурс наиболее значителен. К тому же замсекретаря генсовета ЕР Александр Грибов является заместителем руководителя аппарата правительства, напоминает эксперт. Граждан так или иначе будет заботить широта и доступность привычных товаров и услуг повседневного потребления, подчеркивает господин Костин: «А реальность нашей жизни такова, что на горизонте 6–8 месяцев решение этой задачи будет возможно только в случае успешной реализации проектов импортозамещения. И ЕР может стать важным инструментом мониторинга запросов граждан, ситуации в регионах и площадкой для обсуждения различных предложений и проектов».

Андрей Винокуров, Елена Рожкова