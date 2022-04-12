Уголь США летит в печи ЕС

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США, которые в последнее время не делали больших инвестиций в развитие угледобычи, могут в 2022 году экспортировать 45 млн тонн угля, что станет рекордом с 2018 года. Этому поспособствует эмбарго ЕС на закупки российского угля, которые могут сократиться на 23 млн тонн. Другим выгодоприобретателем может стать Колумбия, которая, по экспертным оценкам, также может существенно нарастить экспорт. Другие страны-экспортеры не имеют реальных возможностей увеличить поставки из-за транспортных ограничений или качественных характеристик угля.

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Запрет на импорт российского угля сыграет на руку американским угольным компаниям. Аналитики CRU Group прогнозируют, что в 2022 году за счет возросшего спроса в Европе и высоких мировых цен экспорт энергетического угля из США увеличится на 9 млн тонн, до 45 млн тонн, что станет самым высоким уровнем с 2018 года.

По итогам 2021 года общий экспорт американского угля оценивался в 77 млн тонн, что на 23,2% больше, чем в 2020 году, сообщало управление энергетической информации США. Экспорт энергетического угля вырос на 48,7%, до 36 млн тонн, а металлургического — на 6,5%, до 41 млн тонн. Основными экспортными направлениями американского угля являются Индия, Китай, Япония, Нидерланды и Южная Корея. Пять лет подряд лидером является Индия, которая закупила 11,8 млн тонн. Китай — второй после Индии с объемом 11,7 млн тонн. Львиную долю экспорта в эти страны занимают энергетические марки угля. Хотя Нидерланды являются крупнейшим импортером американского угля, они в первую очередь являются перевалочным пунктом для перевозки угля по всей Европе, и только 10% остается в стране для ее внутреннего использования. В 2021 году туда было поставлено 6,3 млн тонн.

Россия в 2021 году поставила в Европу 48,7 млн тонн угля. Теперь угольные компании должны перенаправить эти потоки в Азию: согласно пятому пакету санкций, запрет на импорт угля из РФ в ЕС вступает в силу немедленно, но действующие контракты будут расторгнуты лишь в августе.

CRU считает, что экспорт российского энергетического угля в ЕС в этом году снизится на 23 млн тонн в год, что будет на 51% ниже по сравнению с 2021 годом. Около 10 млн тонн российского угля уже экспортировано в ЕС в первом квартале, и, вероятно, поставки будут продолжаться до начала действия запрета.

Кроме США увеличить поставки может Колумбия. Ее экспорт, как ожидается, вырастет на 14 млн тонн, до 67 млн тонн, что станет самым высоким уровнем с 2019 года, когда страна экспортировала 70 млн тонн, пишет CRU.

Экспортные возможности других стран ограниченны. В ЮАР помехой станут ограничения на железнодорожной инфраструктуре, в Австралии производители энергетического угля уже работают на полную мощность в условиях высокого спроса на своих основных азиатских рынках, что не позволит дать Европе нужного предложения. Продукция Индонезии, крупнейшего экспортера энергетического угля, по качественным характеристикам не сравнится с российским углем, имеющим более высокую энергоемкость. Технические характеристики европейских электростанций не позволяют нарастить импорт индонезийского угля. В CRU также полагают, что господдержка сможет вдохнуть жизнь в угледобычу в Германии, Польше и Чехии.

Увеличение мировых цен на энергоносители, включая уголь и газ, ограничение поставок угля из России, а также ожидаемое снижение собственного потребления угля будут способствовать дальнейшему росту его экспорта из США, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев.

С начала текущего года цены на уголь NEWC (экспорт из Ньюкасла, Австралия) уже выросли более чем на 80%, до $292 за тонну. Фактором, сдерживающим добычу и экспорт американского угля, может оказаться недостаточная пропускная способность железнодорожной инфраструктуры и задержки в цепочке поставок внутри США, говорит он.

Евгений Зайнуллин