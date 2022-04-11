Эхо капвложений

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Комиссия Госсовета по инвестициям продолжает обсуждать возможные механизмы стимулирования капвложений в регионы — в условиях санкций местные власти представили более 300 инициатив по улучшению инвестклимата. Сами регионы ждут расширения федеральных льгот, а Минэкономики подготовило первые правки в закон о соглашениях о защите и поощрении капвложений (СЗПК) — они вовлекают региональные власти в процесс согласования инвестпроектов. Регионам это позволит заранее оценить социально-экономический эффект от них, для центра же станет индикатором готовности субъектов РФ запускать проекты за частные средства. Сами инвесторы, впрочем, уже сомневаются в будущем СЗПК из-за санкций и ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минэкономики Мурат Керефов

Фото: Минэкономразвития России Замглавы Минэкономики Мурат Керефов

Фото: Минэкономразвития России

На совещании инвестиционной комиссии Госсовета 8 апреля новый куратор СЗПК, замглавы Минэкономики Мурат Керефов представил поправки к закону о таких соглашениях — речь идет о включении регионов в процесс согласования заявок на реализацию региональных инвестпроектов. СЗПК должны были стать ключевым механизмом запуска в РФ «инвестиционного бума» с заявительным порядком получения господдержки и гарантиями неизменности регуляторных условий, но по мере повышения доступности механизма в правительстве возникли идеи ограничить расходы бюджета на массированную поддержку инвестпроектов и, соответственно, применение механизма (см. “Ъ” от 20 декабря 2021 года).

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, в новой конструкции речь не идет о блокировке инвестпроектов регионами, заявительный порядок СЗПК предлагается сохранить.

Так, инвестор будет отправлять заявку на СЗПК на рассмотрение в Минэкономики (или в регион, если речь о региональных СЗПК), одновременно администрация региона получит паспорт проекта для составления заключения. При отрицательном заключении регионы должны обосновать решение на площадке правительства. «Заблокировать проект СЗПК регион может и сейчас, например, не выдав разрешение на строительство. Такие прецеденты есть. Чтобы таких ситуаций было меньше, мы предлагаем регионам готовить заключения. Это позволит на ранних этапах выявлять возможные противоречия, которые можно урегулировать, позволив бизнесу исключительно за частные деньги построить производство»,— поясняют в Минэкономики. По словам Мурата Керефова, механизм позволит регионам заранее оценить социально-экономический эффект от проекта, его соответствие документам территориального планирования. Отметим, что региональные заключения на проекты могут стать и административным инструментом оценки инвестполитики региона в целом.

В качестве реакции на санкционную повестку в Минэкономики предлагают создать рабочую группу при комиссии Госсовета для оперативной обработки региональных инициатив по поддержке инвестиций в новых условиях — таких идей уже более 300.

В основном они заключаются в расширении федеральной помощи — так, заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов предложил распространить на региональные СЗПК федеральные льготы, обнулить для проектов СЗПК НДС и снизить страховые взносы до 7,6%, расширить перечень возмещаемых затрат.

Впрочем, в отличие от дискуссий об уровне поддержки СЗПК заключение новых соглашений так и не возобновилось, механизм проработал с декабря 2020 по апрель 2021 года и был остановлен. Вероятно, правительство дождется запуска ГИС «Капиталовложения» во втором полугодии 2022 года для подписания проектов в электронном виде. Такая отсрочка уже не выглядит драматичной для инвесторов в условиях возросшей неопределенности. Между тем успевшие подписать СЗПК инвесторы обеспокоены работоспособностью заключенных соглашений в условиях санкций. Так, компании прогнозируют срыв сроков реализации проектов — из-за ограничений бизнес вынужден переходить с зарубежного оборудования на отечественное. «Чрезвычайные обстоятельства, дисбаланс внутреннего рынка, дефицит бюджетной системы или усугубление санитарно-эпидемиологической ситуации могут стать причиной для изменения условий СЗПК. В таком случае стабилизация продляется на срок действия указанных обстоятельства»,— пояснили “Ъ” в Минэкономики. Впрочем, если срок превысит два года, то сторонам придется принимать новое решение о судьбе соглашений, предупредили в ведомстве.

/Диана Галиева