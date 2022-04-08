Пиво бродит вокруг сырья

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Опасающиеся перебоев с импортом хмеля из-за ухудшения геополитической обстановки российские пивовары просят Минсельхоз разработать программу поддержки для производителей этой культуры. Сейчас местные пивовары закупают 7–7,5 тыс. тонн хмеля в год в основном из Германии, Чехии и США, а на российское сырье приходится только 2%. Необходимые средства участники рынка предлагают брать из акциза на пиво. На развитие сырьевой базы уйдут годы, а серьезная нехватка хмеля может возникнуть уже летом, опасаются пивовары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой разработать программу господдержки для производителей хмеля. Это должно позволить понизить зависимость пивоваренной отрасли от импортного сырья. Как сказано в обращении, производители пива РФ используют около 7–7,5 тыс. тонн хмеля в год, из которых только 2% — местного производства, остальное поставляется из Германии, Чехии и США.

На конец марта 2022 года большинство крупных и средних пивоваренных компаний обеспечены хмелем на несколько месяцев. Но в случае длительного отсутствия поставок многие производители начнут испытывать серьезные проблемы, отмечается в обращении.

По оценкам Ассоциации хмелеводов России, увеличение производства хмеля в РФ до 1 тыс. тонн к 2030 году потребует более 500 млн руб. ежегодных субсидий в течение трех-пяти лет.

Там считают, что в год требуется засаживать перспективными сортами хмеля не менее 50 га и компенсировать инвесторам 70% фактических расходов. Как пишет господин Бриман, хмель — высокорентабельная и востребованная культура, на закупку которой пивовары в РФ тратят $60–65 млн в год, поэтому затраты государства окупятся.

На поддержку хмелеводства можно направлять долю акциза с производства пива, считает Даниил Бриман. В 2020 году участники рынка заплатили более 172 млрд руб. акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива (АПП). Как отмечает господин Бриман, при достаточной поддержке в стране может выращиваться до 80% потребляемого пивоварами хмеля наиболее распространенных сортов. Российский хмель также обычно стоит на 20–40% дешевле импортного, добавляет он. На фоне повышенного спроса, продолжает господин Бриман, в связи с опасением перебоев с поставками цены сравнялись, а весь местный продукты был выкуплен.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) Ораз Дурдыев напоминает, что многие из сортов хмеля, использующихся в производстве пива, запатентованы частными компаниями, поэтому заменить их будет проблематично.

Но импорт других вполне может быть замещен в перспективе от пяти лет за счет должной господдержки, указывает он. Директор по корпоративным отношениям Heineken (Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя») в России Алексей Воробьев предупреждает, что до выхода на нужные объемы, качество и требуемое разнообразие сортов хмеля от момента инвестиций уйдут годы, также нужны соответствующие знания и технология возделывания. По его словам, в текущих условиях для поддержания отрасли, которая не может работать без хмеля, необходимо отменить пошлину на импорт этого сырья и обеспечить логистику.

Глава комиссии по производству пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин согласен, что необходимо развитие собственного производства хмеля, но подчеркивает, что это длительный процесс, а с нехваткой сырья часть пивоваров может столкнуться уже этим летом, в высокий сезон. По его словам, нужны и срочные меры для недопущения остановок предприятий. В АПП считают, что для развития хмелеводства нужно упрощение процедуры регистрации сортов и условий ввоза в РФ импортных саженцев хмеля, а также программа развития специальной техники.

Кеес ‘т Харт, CEO Carlsberg Group, в интервью газете «Ведомости» в 2017 году: «В России очень трудно что-то прогнозировать».

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что обращение Союза российских пивоваров будет рассмотрено. Там добавили, что производители хмеля уже могут получать возмещение части затрат на закладку и уход за насаждениями, а также привлекать льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты.

Анатолий Костырев