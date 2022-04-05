Компаниям предрекают дефолтную волну

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Конфликт вокруг Украины и кризис на рынке недвижимости Китая могут привести к сильнейшей со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов волне корпоративных дефолтов, прогнозирует JP Morgan. По ожиданиям аналитиков, преимущественно эта волна прокатится по рынкам Восточной Европы и Азии. В России ожидаемый годовой уровень дефолтов — 27,3% от объема эмиссии облигаций компаний, на Украине — 98,8%. Сам крупнейший по стоимости активов американский банк из-за связанных с Россией рисков готовится потерять $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Thayer / Reuters Фото: Eric Thayer / Reuters

Аналитики JP Morgan в своем новом отчете предполагают, что годовой уровень дефолтов по корпоративным облигациям в развивающихся странах (процент от эмиссии) в 2022 году может достигнуть уровня 8,5%. Это более чем вдвое выше уровня 3,9%, который ожидался на старте 2022 года, до начала военной операции на Украине. Объем рискованных высокодоходных облигаций компаний развивающихся стран, которые сейчас торгуются на уровне проблемных, резко вырос — до $166 млрд, самого высокого показателя со времен мирового финансового кризиса. В 2009 году уровень дефолтов достиг отметки 10,5%.

Самого высокого значения этот показатель достигнет в Восточной Европе — рекордного 21,1%, ожидают в инвестбанке. Это может случиться из-за ожидаемого уровня дефолтов — 98,8% на Украине и 27,3% в России. В других регионах мира ситуация заметно лучше: прогноз по высокодоходным рынкам Латинской Америки остается ниже 3%, по Ближнему Востоку и Африке — ниже 1%, по Западной Европе — 1,5%, по США — 0,75%.

Что касается Азии, то здесь прогноз годового уровня дефолтов повышен с 7% до 10% на фоне проблем в секторе недвижимости Китая. В 2022 году JP Morgan ожидает дефолта 29 китайских застройщиков на сумму $32 млрд — показатель на этом рынке достигнет 31%. В инвестбанке отмечают: если добавить к ним дефолты 26 компаний сектора на сумму $49 млрд в 2021 году, получится, что дефолт будет объявлен уже по половине китайских высокодоходных облигаций сферы недвижимости.

Напомним, что крупный китайский девелоперский холдинг China Evergrande Group испытывает серьезные финансовые проблемы с сентября 2021 года, когда общий долг группы оценивался в $305 млрд. Позже Evergrande продал часть активов и остается на плаву, однако риск дефолта у него все еще сохраняется (см. “Ъ” от 22 марта). Другая крупная китайская компания сектора — Shimao — также вынуждена продавать активы по сниженным ценам для привлечения ликвидности.

Вчера же в ежегодном письме акционерам глава JP Morgan Джеймс Даймон отметил, что конфликт на Украине в сочетании с растущей инфляцией могут замедлить восстановление экономики США после пандемии, изменить расклад сил в мире на ближайшие десятилетия. Главная угроза для мира, по мнению господина Даймона, заключается в непредсказуемости и неопределенности, связанной с нарушением глобальных цепочек поставок. Поэтому компании США должны перестроить свои цепочки поставок, ограничившись контрагентами внутри страны или включив в них ближайших союзников.

Джеймс Даймон считает, что повышение ставок ФРС, необходимое для сдерживания инфляции, будет значительно большим, чем ожидают рынки. Этот процесс, по его мнению, «вызовет крайнее замешательство и очень большую волатильность на рынках», но если ФРС поступит правильно, то инфляция начнет снижаться. Отметим, что, как следует из того же письма, из-за связанных с Россией рисков проблемы возникли и у самого инвестбанка — из-за них JP Morgan может потерять около $1 млрд.

Георгий Смирнов, Вадим Вислогузов