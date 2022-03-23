В горючих точках по контракту

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По данным “Ъ”, за первую половину марта российские НПЗ сократили объемы переработки на 6% относительно февраля и, скорее всего, снижение продолжится. Это связано с проблемами при экспорте российских нефтепродуктов на фоне санкций ЕС и США в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Снижение переработки, вероятно, вызовет и снижение добычи нефти, поскольку экспорт последней также сталкивается с бойкотом со стороны западных компаний и трейдеров. По оценке Argus, добыча нефти (без конденсата) в РФ может снизиться уже в апреле на 16% по сравнению с мартом, до 8,8 млн баррелей в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемы с экспортом нефтепродуктов из-за санкций приводят к снижению загрузки российских НПЗ в марте

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Проблемы с экспортом нефтепродуктов из-за санкций приводят к снижению загрузки российских НПЗ в марте

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

За первые 16 дней марта объем нефтепереработки на российских НПЗ сократился относительно среднего февральского уровня на 6%, до 742,5 тыс. тонн в сутки, подсчитал «Петромаркет» по просьбе “Ъ”.

Основная причина — сложности в организации экспорта нефтепродуктов в направлении Европы и Северной Америки, а также начало ремонтов на ряде заводов.

Сезон весенних ремонтов на НПЗ РФ в 2022 году уже открыли Новошахтинский НПЗ (им владеет «Петон Инвест Технолоджи» Игоря Мнушкина), Саратовский, Туапсинский и Рязанский НПЗ (все три принадлежат «Роснефти»), суммарно обеспечив 55% общего снижения уровня переработки сырья в стране в первой половине текущего месяца относительно февраля, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета».

Проблемы со сбытом нефтепродуктов и нефти у российских производителей возникли с конца февраля, после начала боевых действий на Украине и санкций США и ЕС. Так, США и Великобритания ввели эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, ЕС обсуждает такую возможность (см. “Ъ” от 22 марта). Хотя прямых санкций на покупку энергоресурсов в РФ нет, многие покупатели и судовладельцы посчитали токсичным сырье из России. В череде отказов последним стало заявление TotalEnergies от 22 марта, которая уже прекратила спотовые закупки нефти и теперь собирается завершить все контракты по нефти и нефтепродуктам из РФ к концу года.

В результате в первой половине марта отдельные установки первичной переработки нефти были переведены на горячую циркуляцию или находились в технологическом простое на Омском («Газпром нефть»), Новокуйбышевском («Роснефть»), Яйском НПЗ (совладельцы Юрий Кушнеров и Александр Говор), Астраханском ГПЗ («Газпром»), отмечает Анна Лишневецкая. Существенное снижение уровня среднесуточной переработки нефти в марте продемонстрировали также Пермский и Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, Московский НПЗ «Газпром нефти», «Газпром нефтехим Салават» «Русгаздобычи», ТАИФ-НК, Ильский НПЗ Юрия Шамары (по данным «Картотеки»).

В марте среднесуточный объем нефтепереработки в России может упасть сильнее.

По прогнозам «Петромаркета», он составит порядка 735 тыс. тонн в сутки, что на 7% ниже уровня февраля 2022 года и на 5,5% ниже уровня марта 2021-го. О неизбежности снижения российской нефтедобычи из-за отказов трейдеров закупать сырье и нефтепродукты из РФ 22 марта заявил глава трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист. Gunvor в 2000 году основали господин Торнквист и совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко (вышел из капитала трейдера в 2014 году). Долгие годы Gunvor был одним из основных трейдеров российской нефти. По словам господина Торнквиста, бойкот поставок нефти со стороны трейдеров «заставит российских нефтепереработчиков сокращать объемы, мы это уже видим» (цитата по Bloomberg). «Это означает, что нужно будет экспортировать больше нефти, что невозможно, и приведет к сокращению добычи в России»,— считает глава Gunvor. При этом на фоне снижения отгрузок из России дизтопливо в Европе дорожает. В России из-за сокращения возможности экспорта дизтопливо, наоборот, дешевеет: 22 марта, по данным СПбМТСБ, его стоимость снизилась на 2,74%, до 51,2 тыс. руб. за тонну.

В Минэнерго тему снижения добычи и переработки не комментируют.

По данным Argus Consulting, запрет на импорт российской нефти в США, Канаде, Австралии, декларации Великобритании о прекращении таких поставок до конца года, а также решение некоторых компаний отказаться от таких закупок приведут к снижению добычи нефти в РФ (без учета газового конденсата) с апреля до 8,8 млн б/с против 9,6 млн б/с в среднем в прошлом году. Производство может уменьшиться на 1,7 млн б/с «по сравнению с недавними объемами».

Более низкий рост потребления позволит сбалансировать рынок в условиях потери части российской нефти, считают аналитики Argus. Этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических резервов, стремление властей США стимулировать внутреннюю добычу и призывы к странам—участницам соглашения ОПЕК+ повысить производство.

Дмитрий Козлов