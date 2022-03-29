Уголь на выдумку хитра

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Польша первой из европейских стран отказалась от российского угля из-за военной операции на Украине. На Польшу приходилось 7 млн тонн, или 3% российского экспорта угля. Транзитом через Польшу Россия уголь не поставляла, направляя его в другие страны Европы морем. Теперь Россия вынуждена будет перенаправить потоки сырья в АТР, а Польша — замещать его поставками из других стран, что приведет к росту цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польские шахтеры протестуют против российского угля

Фото: Czarek Sokolowski / AP Польские шахтеры протестуют против российского угля

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер 29 марта объявил, что Польша отказывается от российского угля, не дожидаясь общего эмбарго со стороны ЕС. «Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России. Это будет вписано в закон»,— пояснил господин Мюллер, подчеркнув «пассивность Евросовета в принятии дальнейших санкций» против России.

В Минэнерго РФ заявили “Ъ”, что одномоментная замена российского угля на любой другой с учетом аналогичных характеристик угля и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций маловероятна.

В министерстве считают, что переход, если он состоится, будет растянут во времени, а учитывая логистический фактор, обойдется Польше ощутимо дороже.

Россия экспортировала в Польшу в основном энергетический уголь: по данным ЦДУ ТЭК, поставки в прошлом году составили 7 млн тонн, по данным Минэнерго — 7,8 млн тонн.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что Польша не была транзитным направлением. По его словам, до Белостока есть железная дорога с российской колеей 1520, а перегружать уголь в вагоны для транспортировки по европейской колее 1485 невыгодно, поэтому в остальные страны ЕС отгрузки российского угля идут морем.

Несмотря на постепенный отказ от угольной генерации в европейских странах, Россия в 2021 году увеличила экспорт в Европу на 10,3%, до 50,4 млн тонн. В 2021 году большие объемы направлялись на Кипр (21,2 млн тонн), в Турцию (14,7 млн тонн) и Великобританию (12,3 млн тонн). При этом весь российский экспорт составил 227 млн тонн, из которых в АТР было поставлено 129 млн тонн.

Польша занимает восьмое место по объему импорта российского угля. Накануне конфликта на Украине польские компании наращивали закупки: в январе они выросли на 45%, до 646 тыс. тонн.

Крупнейшие поставщики — «Каракан инвест», КТК, СУЭК, «СДС-уголь». Собеседник “Ъ” в одном из экспортеров угля в Польшу говорит, что компания намерена перенаправить потоки в АТР.

Поставки российского угля в Европу не запрещены действующими санкциями, однако, как рассказывают источники “Ъ”, европейские потребители с опаской относятся к углю из РФ. Это сказывается на заключении долгосрочных контрактов.

Ситуацией может воспользоваться Индонезия, которая, по данным «Металл эксперта», начала предлагать свой уголь европейским потребителям. В интервью Platts глава индонезийской угольной ассоциации Панду Шахрир подтвердил это и добавил, что некоторые угольщики освоили рынки Польши, Испании и Италии. В 2022 году Индонезия планирует добыть 663 млн тонн угля.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что еще до событий февраля текущего года Россия стала переориентировать экспортные потоки энергетического угля с Запада на Восток: если в 2019 году на Азию приходилось порядка 45–47% всех экспортных поставок, то по итогам 2021 году уже более 53%. «На наш взгляд, Индия и Китай могут рассмотреть возможность увеличения закупок российских энергетических углей, чему будет также способствовать развитие железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне»,— говорит аналитик. Заместить поставки российского угля могут Индонезия, Австралия, ЮАР и США, однако для этого потребуется перераспределение существующих потоков сырья, для чего нужно время. Эксперт также отмечает, что замена российского угля потребует от Польши дополнительных расходов.

Евгений Зайнуллин