Цифру притормозили у обочины

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МВД к июню может начать разработку новой информационной системы, на этот раз для ГИБДД. Министерство уже нашло подрядчика, который за 27 млн руб. составит техзадание проекта. Собеседники “Ъ” предполагают, что МВД готовит аналог своей информационной системы обеспечения деятельности (ИСОД), которая уже обошлась государству в 12 млрд руб. Однако эксперты сомневаются, что столь масштабную систему удастся запустить в условиях дефицита вычислительной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок тендер ФКУ «НПО "Спецтехника и связь МВД РФ"», которое занимается цифровизацией Министерства внутренних дел, на разработку концепции единой цифровой платформы Госавтоинспекции. Тендер был опубликован 4 марта, победителя определили 31 марта, им стало ООО «Программный продукт». Стоимость работ 27 млн руб., их нужно выполнить до 30 июня 2022 года.

В конкурсной документации лота сказано, что исполнителю предстоит описать возможные сценарии взаимодействия пользователей новой системы, способы ее интеграции с другими базами данных МВД, «предложить варианты объединения разрозненных информационных систем, в том числе используемых подразделениями Госавтоинспекции», и в итоге написать техническое задание для опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию такой системы. “Ъ” направил запрос в МВД.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Программный продукт» учреждено в 2002 году, уставный капитал составляет 10 млн руб., 99,9% — у Александра Шунаева, а 0,1% — у Сергея Александрова. По итогам 2020 года выручка компании составила 2,1 млрд руб., а чистая прибыль — 13,5 млн руб. «Программный продукт», судя по данным сайта госзакупок,— давний подрядчик ряда госструктур, в числе которых и МВД. Например, в прошлом году компания выиграла тендер департамента информационных технологий Москвы по развитию портала «Душевная Москва» на 225 млн руб., а также стала подрядчиком по проведению ОКР для системы «Кинолог» для МВД за 40 млн руб.

У структур МВД были большие планы на цифровизацию. Согласно утвержденному 11 января 2022 года ведомственному плану цифровой трансформации министерства, на эти цели в 2022–2024 годах из бюджета потребуется 60 млрд руб. Из них 22 млрд руб. планируется потратить на новые центры обработки данных, еще 15 млрд руб.— на внедрение системы для выдачи электронных паспортов. Но реализация этих планов сейчас под вопросом из-за технологических санкций (см. “Ъ” от 1 апреля).

В работе информационных систем ГИБДД периодически происходят сбои. Один из самых масштабных случился 18 декабря 2021 года и продлился до вечера следующего дня. Граждане по всей стране не могли зарегистрировать автомобили, получить водительские права и доступ к данным о штрафах за нарушения ПДД. Еще один сбой произошел 11 февраля.

Источник “Ъ”, занимающийся цифровизацией одного из министерств, предполагает, что МВД хочет создать для ГИБДД аналог ИСОД МВД, которая с момента начала разработки в 2014 году до сегодняшнего дня уже обошлась бюджету, согласно данным сайта госзакупок, почти в 12 млрд руб. Идея МВД, предполагает он, в том, чтобы объединить разрозненные базы и системы («Паутина», ФИС-М ГИБДД, ЕАИСТО) на одной платформе, что упростит анализ информации. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” подтвердил, что такие планы есть.

Впрочем, собеседник “Ъ” в крупном IT-интеграторе настаивает, что в нынешних условиях реализовывать проекты по построению с нуля таких обширных систем невозможно: подрядчики добровольно не возьмутся за этот проект с учетом дефицита вычислительной техники и рисков работы с силовыми структурами, сотрудничество с которыми зачастую приводит к возбуждению уголовных дел (см. “Ъ” от 25 марта 2019 года).

Стоимость построения таких систем для госучреждений начинается от 1–2 млрд руб., к этому позже добавятся тендеры на доработку и интеграцию ГИС, а там уже суммы будут намного больше, отмечает собеседник “Ъ”. Он, впрочем, предполагает, что проведение тендера может носить формальный характер: «у МВД стоит задача разработать и запустить такую систему, сделать это сейчас нереально, а отчитаться нужно».

Никита Королев, Иван Буранов