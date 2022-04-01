Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цифре дали УДО

Проект цифровизации российских тюрем заморожен

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не получила средств на масштабный проект цифровизации тюрем, который оценивался в 22,5 млрд руб. Под угрозой могут оказаться и другие госпроекты цифровой трансформации: бюджеты на них могут секвестрировать, а сам процесс осложнится из-за технологических санкций, считают участники рынка. Правительство уже поручило ведомствам скорректировать планы цифровизации, исходя из приоритетных текущих задач в условиях санкций.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Источник “Ъ” рассказал, что проект цифровизации ФСИН стоимостью в 22,5 млрд руб., предусматривающий масштабный запуск систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, а также ряда новых цифровых сервисов, заморожен. По его словам, в декабре 2021 года Минцифры одобрило соответствующий план мероприятий, но средства из федерального бюджета на их реализацию так и не были выделены: «Работа была приостановлена из-за смены главы службы в конце прошлого года». Александра Калашникова уволили с поста директора ФСИН в ноябре 2021 года, на его место назначен замглавы МВД генерал Аркадий Гостев. Во ФСИН не ответили на запрос “Ъ”.

В Минцифры “Ъ” рассказали, что в 2021 году выделили 749,6 млн руб. на проведение в 15 учреждениях ФСИН пилота по запуску программно-аппаратных комплексов для создаваемых государственных информационных систем ведомства. Но в ноябре 2021 года ФСИН вернула средства, объяснив это высокими рисками проектов, пояснили в министерстве.

Предполагалось, что реализацией проекта займется АО ОПК (структура «Росэлектроники», входящей в ГК «Ростех»). В «Росэлектронике» не ответили на вопросы “Ъ” о текущем состоянии проекта, отметив лишь, что «готовы принять участие в проекте в случае возникновения потребности заказчика».

Проект цифровизации ФСИН предполагал, что уже к 2023 году 380 исправительных учреждений должны были перевести документооборот в электронный вид, создать цифровые профили заключенных и запустить системы электронного менеджмента. Объединить технологии планировали в единую информационную систему. Также служба планировала внедрить цифровой процесс «соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных»: видеоаналитику с системой распознавания лиц и действий (см. “Ъ” от 29 сентября 2020 года).

Цифровизацию как национальную цель развития страны на ближайшие десять лет президент Владимир Путин обозначил в июле 2020 года, для этого министерства и ведомства утвердили программы цифровой трансформации (ВПЦТ), рассчитанные до 2024 года. Но наложенные на Россию технологические санкции могут существенно осложнить исполнение ВПЦТ.

В ближайшие месяцы правительство рискует столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей: западные поставщики приостановили сотрудничество с Россией, а китайские подняли цены (cм. “Ъ” от 15 марта). Cроки исполнения некоторых крупных проектов могут затянуться, например, это касается эксперимента по созданию и развитию платформы «Гостех» (см. “Ъ” от 29 марта).

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что ведомствам уже поручено внести изменения в ВПЦТ, «исходя из приоритетных текущих задач в условиях санкций, а также обеспечить перераспределение средств на эти направления».

Очевидно, от проектов цифровой трансформации ведомства не откажутся, их секвестрируют больше чем на 30%, но целевые показатели при этом никто не снизит, полагает источник “Ъ” на IT-рынке. Он подчеркивает, что для реализации планов цифровой трансформации кадровая проблема тоже стоит крайне остро: «У ряда высокопоставленных чиновников есть серьезные вопросы к квалификации руководителей цифровой трансформации ведомств — у многих она гораздо ниже минимально необходимой».

Татьяна Исакова, Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...