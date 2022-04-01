Цифре дали УДО

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не получила средств на масштабный проект цифровизации тюрем, который оценивался в 22,5 млрд руб. Под угрозой могут оказаться и другие госпроекты цифровой трансформации: бюджеты на них могут секвестрировать, а сам процесс осложнится из-за технологических санкций, считают участники рынка. Правительство уже поручило ведомствам скорректировать планы цифровизации, исходя из приоритетных текущих задач в условиях санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Источник “Ъ” рассказал, что проект цифровизации ФСИН стоимостью в 22,5 млрд руб., предусматривающий масштабный запуск систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, а также ряда новых цифровых сервисов, заморожен. По его словам, в декабре 2021 года Минцифры одобрило соответствующий план мероприятий, но средства из федерального бюджета на их реализацию так и не были выделены: «Работа была приостановлена из-за смены главы службы в конце прошлого года». Александра Калашникова уволили с поста директора ФСИН в ноябре 2021 года, на его место назначен замглавы МВД генерал Аркадий Гостев. Во ФСИН не ответили на запрос “Ъ”.

В Минцифры “Ъ” рассказали, что в 2021 году выделили 749,6 млн руб. на проведение в 15 учреждениях ФСИН пилота по запуску программно-аппаратных комплексов для создаваемых государственных информационных систем ведомства. Но в ноябре 2021 года ФСИН вернула средства, объяснив это высокими рисками проектов, пояснили в министерстве.

Предполагалось, что реализацией проекта займется АО ОПК (структура «Росэлектроники», входящей в ГК «Ростех»). В «Росэлектронике» не ответили на вопросы “Ъ” о текущем состоянии проекта, отметив лишь, что «готовы принять участие в проекте в случае возникновения потребности заказчика».

Проект цифровизации ФСИН предполагал, что уже к 2023 году 380 исправительных учреждений должны были перевести документооборот в электронный вид, создать цифровые профили заключенных и запустить системы электронного менеджмента. Объединить технологии планировали в единую информационную систему. Также служба планировала внедрить цифровой процесс «соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных»: видеоаналитику с системой распознавания лиц и действий (см. “Ъ” от 29 сентября 2020 года).

Цифровизацию как национальную цель развития страны на ближайшие десять лет президент Владимир Путин обозначил в июле 2020 года, для этого министерства и ведомства утвердили программы цифровой трансформации (ВПЦТ), рассчитанные до 2024 года. Но наложенные на Россию технологические санкции могут существенно осложнить исполнение ВПЦТ.

В ближайшие месяцы правительство рискует столкнуться с нехваткой вычислительных мощностей: западные поставщики приостановили сотрудничество с Россией, а китайские подняли цены (cм. “Ъ” от 15 марта). Cроки исполнения некоторых крупных проектов могут затянуться, например, это касается эксперимента по созданию и развитию платформы «Гостех» (см. “Ъ” от 29 марта).

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что ведомствам уже поручено внести изменения в ВПЦТ, «исходя из приоритетных текущих задач в условиях санкций, а также обеспечить перераспределение средств на эти направления».

Очевидно, от проектов цифровой трансформации ведомства не откажутся, их секвестрируют больше чем на 30%, но целевые показатели при этом никто не снизит, полагает источник “Ъ” на IT-рынке. Он подчеркивает, что для реализации планов цифровой трансформации кадровая проблема тоже стоит крайне остро: «У ряда высокопоставленных чиновников есть серьезные вопросы к квалификации руководителей цифровой трансформации ведомств — у многих она гораздо ниже минимально необходимой».

Татьяна Исакова, Никита Королев