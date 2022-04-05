С официальным недружественным визитом

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду начинает визит в Брюссель для участия в министерских встречах НАТО и G7. Главная тема заседаний — ответ на действия России, в которых США и их союзники видят главную угрозу безопасности Европы и современному миропорядку. Наращивание присутствия НАТО на восточном фланге альянса и укрепление трансатлантической солидарности приобретают для западных союзников дополнительный смысл на фоне обвинений в адрес России в расстреле мирных жителей в Буче. Самая резонансная история с начала российской спецоперации стала сигналом для начала нового санкционного наступления на Россию, подобно тому, как восемь лет назад сбитый над Донбассом малайзийский Boeing открыл дорогу большой волне антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin, Pool / AP Фото: Jacquelyn Martin, Pool / AP

«То, что происходит в Буче, возмутительно»

Поездка Энтони Блинкена в Брюссель, в ходе которой 5–7 апреля он примет участие в министерских встречах НАТО и G7, будет проходить через полторы недели после того, как с западными союзниками в Брюсселе лично общался президент США Джо Байден (см. “Ъ” от 25 марта). Несмотря на прозвучавшие тогда заявления о солидарности западных союзников и готовности усиливать давление на Россию, уже после поездки Джо Байдена появилась необходимость в новой встрече.

Одним из новых моментов, требующих осмысления, стал раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Вторым моментом стал все более ощутимый эффект от антироссийских санкций для экономик стран ЕС и решение Москвы ввести новую схему торговли энергоносителями с недружественными государствами. Третьим событием, еще сильнее накалившим отношения между Москвой и Западом, стали прозвучавшие в адрес Москвы обвинения в массовых расправах над мирными жителями в украинском городе Буча (в Минобороны РФ, напомним, свою причастность к этим событиям отрицают и называют произошедшее провокацией Киева).

Как заявил накануне переговоров в Брюсселе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, «на министерской встрече госсекретарь сможет подчеркнуть ключевую роль НАТО в обеспечении трансатлантической безопасности», включая «совместные усилия с целью призвать к ответу» Россию и добиться «быстрого прекращения» спецоперации на Украине.

Сам Энтони Блинкен в интервью CNN в воскресенье рассказал, как он представляет дальнейшее взаимодействие с западными союзниками. Отвечая на вопрос, готовы ли США вслед за ЕС ввести новые санкции против России после того, как Киев распространил видео из Бучи, Энтони Блинкен заявил: «Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру».

Накануне переговоров в Брюсселе тему расширения санкций госсекретарь США обсудил с главой МИД Великобритании Лиз Трасс и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «Мы договорись, что давление на Россию должно продолжиться, и мы будем работать вместе, чтобы устранить зависимость от российских энергоресурсов»,— сообщила госпожа Трасс. Перед поездкой в Брюссель она в понедельник посетила Варшаву, чтобы обсудить дальнейшее ужесточение санкций против России с главами МИДов Польши и Украины Збигневом Рау и Дмитрием Кулебой. В заявлении британского внешнеполитического ведомства отмечается, что цель ужесточения санкций, которое предстоит согласовать союзникам,— вывести из строя военную машину России и поддержать Украину, в том числе в мирных переговорах.

В свою очередь, по итогам телефонного разговора с Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба сообщил о договоренностях по дальнейшим шагам, которые, по его мнению, должны позволить Киеву сдерживать российскую спецоперацию. «Последуют новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле»,— пообещал Дмитрий Кулеба.

Впрочем, как уточнила в воскресенье, ссылаясь на источники в Белом доме, газета The Washington Post, администрация Джо Байдена еще не приняла окончательного решения по поводу того, какие меры должны войти в новый санкционный пакет. По данным газеты, речь идет о возможности «вторичных санкций» против стран, продолжающих торговать с Россией. Кроме того, новые ограничительные меры могут затронуть горнодобывающую промышленность, транспортную сферу и финансовый сектор РФ.

В понедельник президент Байден заявил: «То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел. Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да... Да, я буду продолжать наращивать санкции».

В интервью Энтони Блинкена американским СМИ, которые он дал в воскресенье, обращают на себя внимание еще два принципиально важных момента. Во-первых, администрация США все еще допускает возможность отмены санкций в случае успеха российско-украинских переговоров и прекращения «специальной военной операции» РФ. Во-вторых, США пока не готовы стать одной из стран—гарантов безопасности Украины в случае ее согласия оставаться внеблоковым безъядерным государством (вопрос о гарантиях, в частности, поднимался украинской стороной в ходе последнего раунда переговоров в Стамбуле).

«Если переговоры завершатся тем, что покончат с войной, это в конечном итоге потребует отмены санкций, конечно»,— допустил такую возможность госсекретарь Блинкен в интервью телеканалу NBC. В свою очередь, ответ госсекретаря США на прямой вопрос CNN о возможности американских гарантий безопасности Украины в рамках будущего урегулирования с Россией оказался весьма расплывчатым: «Все это решать украинцам. То есть, если они договорятся о чем-то, что отвечает их потребностям, сохраняет их суверенитет, их независимость, мы их поддержим. Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы». При этом госсекретарь не считает оказываемую Украине военную помощь недостаточной. «На каждый российский танк на Украине есть или вскоре будет более десяти противотанковых систем»,— заявил Энтони Блинкен CNN, напомнив, что только в прошлом месяце объем военной помощи Украине составил $1,6 млрд.

«Больше чем сигнал тревоги для Европы и всего мира»

История Бучи становится аналогом истории восьмилетней давности со сбитым над Украиной малайзийским Boeing, которая послужила началом мощного санкционного наступления на Россию.

«Мы еще раз существенно усилим санкции, Германия выступила с рядом предложений»,— сказала в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок. Она отметила, что речь также пойдет о содействии расследованию событий в Буче (на это ФРГ выделит €1 млн) и о дополнительных поставках Украине вооружений (причем таких, какие Украине до сих пор не поставлялись). А вечером госпожа Бербок сообщила об объявлении персонами нон грата 40 российских дипломатов.

Позиции наиболее непримиримой части западного сообщества изложил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал конфисковать имущество и средства России и ее граждан за границей, а также прекратить с ней все торговые отношения. «Украине нужно получить больше оружия, чтобы она могла защищать детей и женщин из Бучи, из Мариуполя и сотен других городов»,— отметил польский премьер.

В свою очередь, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt призвал увеличить американский контингент в Европе. «Польша приветствовала бы увеличение присутствия США с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. на фоне растущей агрессивности России. При этом 75 тыс. солдат должны быть размещены на восточном фланге, то есть на границе с Россией. В одних только Балтии и Польше должны быть 50 тыс. солдат»,— заявил Ярослав Качиньский. «Мы хотели бы, чтобы в Польше был создан большой оперативный командный центр НАТО, как в Брюнсюме (Нидерланды.— “Ъ”), откуда можно планировать и проводить совместные операции НАТО. Это стало бы четким сигналом Москве, что руководящий уровень НАТО теперь присутствует и на Востоке»,— отметил господин Качиньский. Кроме того, он допустил возможность размещения на польской территории американского ядерного оружия (в настоящее время ядерное оружие США находится на шести военных базах в пяти европейских странах: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции).

В лагерь наиболее жестко настроенных по отношению к РФ входят и прибалтийские государства. В понедельник власти Литвы приняли решение о «понижении статуса дипломатического представительства»: посол России должен будет покинуть Литву, а генконсульство РФ в Клайпеде закроют. О понижении уровня дипотношений объявила и Латвия.

На этом фоне в НАТО готовятся к длительному противостоянию с Россией и затяжному конфликту на Украине. «Мы предвидим интенсификацию войны на восточном фланге и на юге, что не позволяет нам пока увидеть условий для мирного урегулирования. По нашей оценке, конфликт будет продолжаться»,— заявил в воскресенье заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. По его словам, «в эти драматичные моменты с военной и стратегической точки зрения больше не будет качественной разницы между союзниками на западе и востоке Европы». Окончательные решения «со стратегическими последствиями» для присутствия НАТО на восточном фланге будут приняты на предстоящем этим летом саммите в Мадриде.

Сергей Строкань