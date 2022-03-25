Брюссельский капустник

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Лидеры стран НАТО, Евросоюза и G7 внепланово собрались в Брюсселе, чтобы обсудить итоги первого месяца «специальной военной операции» России на Украине. По результатам переговоров было объявлено о введении новых санкций в отношении РФ, продолжении поддержки Украины, прежде всего посредством поставок вооружений, и существенном усилении присутствия НАТО в странах Восточной Европы. Отправлять контингенты на Украину Соединенные Штаты и их европейские союзники по-прежнему не планируют, опасаясь, что прямое столкновение с Россией приведет к непредсказуемым последствиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не будет отправлять войска на Украину. «Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Дальнейшая эскалация конфликта была бы еще более опасной и разрушительной»,— заявил он

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не будет отправлять войска на Украину. «Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Дальнейшая эскалация конфликта была бы еще более опасной и разрушительной»,— заявил он

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Вооруженный нейтралитет

Изначально предполагалось, что следующий саммит НАТО состоится в июне в Мадриде, однако российская «специальная военная операция» внесла коррективы в планы лидеров западных стран. Вчера они собрались на внеочередные переговоры в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию сразу в трех форматах: НАТО, ЕС и G7. Для участия в консультациях в Европу на несколько дней прилетел и президент США Джо Байден. Встречи в верхах продолжатся в пятницу, однако о первых итогах уже объявлено.

Так, лидеры 30 стран—членов НАТО приняли совместное заявление, назвав действия России на Украине «серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия».

«Война России против Украины подорвала мир в Европе и несет за собой безмерные человеческие страдания и разрушения»,— отметили подписанты, призвав власти РФ «немедленно прекратить эту войну и вывести вооруженные силы с Украины». При этом они также призвали Белоруссию «прекратить свое соучастие в этом вторжении».

Украина, как подчеркивается в коммюнике глав государств и правительств стран НАТО, имеет полное право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. Представители альянса отметили, что с 2014 года оказывают Киеву активную поддержку в военно-технической области, чтобы Украина могла воспользоваться этим правом. О том, что Украина когда-либо станет членом НАТО, в документе речи не идет (президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите альянса по видеосвязи, также впервые не стал настаивать на полноценной интеграции его страны в Североатлантический альянс). Однако США и их европейские союзники обещают и далее активно содействовать поддержанию обороноспособности Украины, в том числе посредством поставок Киеву вооружений. Кроме того, как сказано в заявлении, члены НАТО намерены развивать сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности, а также в деле защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

Направлять войска на Украину страны НАТО не будут.

Об этом вчера заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, чьи истекающие полномочия в связи с кризисной ситуацией были решением глав государств и правительств альянса продлены еще на год. Ранее представители ряда европейских стран отмечали, что на Украину может быть отправлена миротворческая миссия альянса. Однако Йенс Столтенберг такой вариант исключил. «Мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией, поэтому мы не будем размещать наши войска на Украине,— заявил он.— Дальнейшая эскалация конфликта была бы еще более опасной и разрушительной».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении 24 февраля предупредил, что, если какая-то третья страна вмешается в российскую спецоперацию на Украине, «ответ России будет незамедлительным» и приведет к таким последствиям, «которых в истории еще не было». На Западе многие восприняли это как угрозу применения ядерного оружия.

Значительную часть консультаций лидеры стран НАТО посвятили укреплению оборонного потенциала самого альянса. На «восточном фланге» блока, как следует из заявления, уже размещен дополнительный 40-тысячный контингент под непосредственным командованием НАТО. В ближайшее время также будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «На земле в восточной части альянса у нас будет значительно больше войск, они будут в более высокой степени готовности, мы развернем больше техники и создадим склады снаряжения. В воздухе мы развернем больше самолетов и усилим нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море у нас будут на постоянной основе размещены ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли. Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения»,— объявил Йенс Столтенберг по итогам саммита. Эти меры он назвал «ответом на новую реальность в сфере безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Британии Борис Джонсон начали предварительные консультации в рамках саммита «семерки», не дождавшись окончания саммита НАТО

Фото: Henry Nicholls - Pool / Getty Images Премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Британии Борис Джонсон начали предварительные консультации в рамках саммита «семерки», не дождавшись окончания саммита НАТО

Фото: Henry Nicholls - Pool / Getty Images

«Истеричное и малоадекватное видение»

Остановить российскую военную кампанию НАТО, ЕС и G7 надеются при помощи подрыва экономики России. О новых ограничительных мерах в отношении Москвы вчера объявили США и Великобритания. Под американские санкции попали 328 российских парламентариев, несколько других официальных лиц (включая главу Сбербанка Германа Грефа) и 48 предприятий оборонно-промышленного сектора РФ. Кроме того, ограничения введены в отношении любых операций с золотом из резервов ЦБ РФ. Великобритания ввела санкции в отношении 33 физических лиц и 26 организаций из России. В британском черном списке также глава Сбербанка Герман Греф, первый зампред правления банка Александр Ведяхин, бывший зампред Лев Хасис, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков. Среди организаций — Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, «Совкомфлот», «РусГидро», РЖД, АЛРОСА.

Владимир Зеленский в четверг призвал лидеров западных стран продолжать усиливать санкционное давление на Россию. Между тем в Белом доме назвали уже введенные США и их союзниками санкции в отношении Москвы «беспрецедентными».

«Ни при каких других обстоятельствах мы не действовали так быстро и скоординированно, чтобы нанести сокрушительный ущерб какой-либо другой стране»,— говорится в сообщении администрации США.

Последствия ограничительных мер там оценивают так: «Рубль существенно обесценился, и рынки ожидают дальнейшего ослабления. Московская фондовая биржа закрылась на несколько недель. Центральный банк РФ удвоил процентные ставки до 20%… По прогнозам, в 2022 году экономика (России.— “Ъ”) сократится на 15% и более. По данным Института международных финансов, экономические достижения России за последние 15 лет будут сведены на нет. Инфляция в России стремительно растет, и аналитики прогнозируют, что она вырастет до 15% в годовом исчислении… Более 400 транснациональных компаний уже покинули Россию».

Оценку действиям западных стран в экономической сфере вчера дала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Введенные (в отношении России.— “Ъ”) ограничения — это объявленный отказ от режима нормальных торговых отношений. Прекращение экспорта и импорта, целых групп товаров, массовое включение наших граждан и компаний в черные списки, прекращение поставок высокотехнологичной продукции, ограничения на инвестиции в конкурентоспособные сектора экономики, попытки транспортной блокады — это все означает лишь одно: прежние глобальные правила международного бизнеса отправлены Соединенными Штатами Америки в мусорную корзину»,— заявила она, назвав самым враждебным шагом «фактическое воровство валютных резервов» России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что США добиваются от своих европейских союзников единства в отношении антироссийских санкций «угрозами, шантажом и выкручиванием рук».

В Кремле при этом отметили, что среди западных стран есть те, что занимают «более конструктивную, трезвую и самостоятельную позицию». «Не будем их называть, они есть,— сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Но, конечно, большинство (западных.— “Ъ”) стран подвержены такому истеричному и малоадекватному видению сущности происходящего, и это вызывает сожаление».

«Операция идет по плану»

В Москве вчера также подвели первые итоги «специальной военной операции» на Украине. Мария Захарова заявила, что «цели остаются неизменными — это демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии со стороны киевского режима, устранение исходивших с территории этой страны угроз в адрес России».

«Операция осуществляется строго в соответствии с намеченным планом. Все заявленные цели будут достигнуты»,— заверила она.

По словам представителя МИД РФ, «российские военные выполняют поставленные перед ними задачи четко, аккуратно, берегут мирных жителей, в одностороннем порядке открывают гуманитарные коридоры для их выезда в безопасные районы». «Этому противодействуют вооруженные силы Украины и входящие в их состав националистические батальоны,— продолжила Мария Захарова.— Украинские вооруженные формирования используют гражданских лиц в качестве живого щита, насильно удерживают их в блокированных населенных пунктах, запрещая под угрозой расстрела эвакуацию в сторону России».

Представитель МИДа раскритиковала вербовку Киевом иностранцев для участия в боевых действиях и «накачку» Украины вооружениями со стороны государств—членов НАТО. «Это не только ведет к затягиванию боевых действий, но и чревато непредсказуемыми последствиями,— предупредила она.— За последние недели только Вашингтон направил в Киев военную помощь на общую сумму $1 млрд, предоставив сотни переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, тысячи противотанковых ракетных комплексов Javelin, гранатометов и других видов оружия». По заявлениям Белого дома, еще как минимум 30 государств предоставили Украине различные виды вооружений. По словам Марии Захаровой, «это является угрозой безопасности мирного, гражданского населения, учитывая, что украинские националисты, боевики используют их в качестве живого щита и прячутся за их спинами в жилых районах».

«Надеемся, что к Киеву придет осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, ее превращения в нейтральное государство на благо населения самой "незалежной" и всей Европы,— резюмировала представитель МИД РФ.— Чем скорее это поймут представители киевского режима и их кураторы, тем быстрее завершится специальная военная операция. Призываем администрацию Владимира Зеленского подумать о судьбе страны, жизни ее населения, сделать выводы и принять соответствующие решения».

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в период с 24 февраля по 23 марта на Украине погибли 1035 мирных жителей, ранения получили более 1650 человек. Беженцами стали более 3,7 млн украинцев.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) уточнили, что за месяц более половины детей на Украине покинули свои дома (4,3 млн из 7,5 млн). По подсчетам фонда, 2,5 млн украинских детей были перевезены родителями в более безопасные регионы внутри страны, а 1,8 млн вынужденно покинули Украину. «Война привела к одному из самых быстрых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны,— заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.— Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ детей к основным услугам находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия». По данным УВКПЧ, с 24 февраля на Украине погибло 90 детей, 118 получили ранения.

Елена Черненко