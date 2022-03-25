В вагонные споры вступили операторы

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Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) ответил на выпады спикера Совфеда Валентины Матвиенко, потребовавшей передать частные вагоны ОАО РЖД. Союз подчеркивает, что его участники не получали вагоны бесплатно, а купили новый подвижной состав на рыночных условиях. При этом у ОАО РЖД есть для решения госзадач собственная Федеральная грузовая компания (ФГК) с крупнейшим в стране парком полувагонов. В ОАО РЖД говорят, что ресурса ФГК недостаточно, ее конкурентные позиции ослаблены необходимостью осуществлять социальные перевозки. Эксперты предупреждают государство об опасности повторения «сахарного кризиса» на железных дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Союз операторов железнодорожного транспорта в ответном письме спикеру Совфеда Валентине Матвиенко (документ за подписью председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова есть у “Ъ”) поставил под сомнение обоснованность идеи консолидировать парк операторов под управлением ОАО РЖД. Спикер выступила с этой идеей 22 марта, апеллируя к тому, что, по ее словам, операторы практически бесплатно получили вагоны от государства и теперь должны исполнять госзадачи (подробнее см. “Ъ” от 24 марта).

СОЖТ отмечает, что информация о получении вагонов за бесценок недостоверна:

«Сегодня парк вагонов российской принадлежности составляет 1,25 млн, из которых 980 тыс.— новые вагоны, купленные операторами начиная с 2006 года за счет собственных и кредитных средств, а также с привлечением лизингового финансирования».

Там добавляют, что операторы за 14 лет вложили в приобретение парка более 2 трлн руб., поэтому их долговая нагрузка достаточно высокая, «платежи по обслуживанию долга составляют в затратах на содержание вагона более 60%, при этом вследствие повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 9,5% до 20% затраты по процентам увеличились вдвое».

Также союз указывает на то, что ОАО РЖД на 100% принадлежит Федеральная грузовая компания, у нее больше всех полувагонов — 96 тыс. Поэтому в ответ на пожелание ОАО РЖД консолидировать 10% от общего парка полувагонов для госзадач СОЖТ пишет, что имеющегося парка в периметре холдинга более чем достаточно.

Однако в ОАО РЖД утверждают, что на долю ФГК «приходится подавляющее большинство гуманитарных перевозок, а также перевозки для нацпроектов и транспортировка грузов оборонного назначения». Именно ФГК предоставляет вагоны тем грузоотправителям, для которых недоступны вагонные ставки большинства участников СОЖТ, добавляют в ОАО РЖД, отмечая, что доля таких перевозок в портфеле компании составляет не менее 50%. «Компания не занимает доминирующего положения и де-юре работает на равных с остальными участниками рынка, но де-факто ее конкуренция с другими компаниями ограничена ввиду повышенных социальных обязательств»,— сообщают в монополии.

Сейчас имеющегося ресурса ФГК, отмечают в ОАО РЖД, «зачастую недостаточно для решения остро стоящих перед экономикой страны задач».

ФГК не была предоставлена возможность ознакомиться с проектом письма СОЖТ, отмечают в ОАО РЖД: «Учитывая неконструктивную позицию СОЖТ в части обеспечения государственных задач, руководством ФГК рассматривается решение о прекращении членства в союзе».

СОЖТ «для исключения недопонимания» от лица операторов констатирует, что они готовы обеспечивать вагонами все перевозки при формировании гарантированного заказа со стороны грузоотправителей, заключать долгосрочные договоры со взаимной ответственностью и оперативно реагировать «на вызовы текущего состояния экономики нашей страны».

В условиях экономического кризиса и высочайшего уровня нестабильности государство начинает генерировать большое количество идей, некоторые из которых представляют большую опасность, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Самый яркий пример непрофессионального регуляторного вмешательства — рукотворный «сахарный кризис».

Если пойти по такому же пути и вмешаться в сбалансированный, зрелый и высококонкурентный рынок оперирования подвижным составом, то будет то же самое, что и с сахаром, только масштаб негативных последствий будет существенно больше, предупреждает эксперт: это грозит срывом выполнения операторскими компаниями обязательств по предоставлению парка, нарушением логистики грузоотправителей, которые и так находятся под огромным давлением из-за санкций и сокращения спроса на внешних рынках, и невывозом грузов.

Наталья Скорлыгина