Украина прописалась в думской повестке

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На предстоящей неделе Госдума заслушает отчет премьер-министра Михаила Мишустина, а также рассмотрит ряд инициатив, часть из которых связана со спецоперацией на Украине. Депутаты планируют, с одной стороны, налаживать связи с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, с другой — расследовать деятельность американских биолабораторий на Украине и всевозможные факты вмешательства в дела России. Возможно, получат развитие идеи парламентариев, высказанные на прошлой неделе, о наказании для тех, кто осуждает проведение спецоперации и «дискредитирует Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по итогам встреч с оппозиционными фракциями, премьер-министр Михаил Мишустин может не ждать от депутатов неприятных вопросов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Судя по итогам встреч с оппозиционными фракциями, премьер-министр Михаил Мишустин может не ждать от депутатов неприятных вопросов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В понедельник в Думу будут внесены поправки к Уголовному кодексу о наказании за исполнение западных санкций на территории России. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. О разработке поправок в середине марта говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Депутаты фракции ЛДПР планируют в понедельник внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русского населения на территории ДНР и ЛНР с 2014 года. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов также сообщил, что либерал-демократы направили в правительство и Верховный суд проект поправок к УК РФ о введении ответственности за «любые попытки инфовбросов и спекулятивного раскачивания ситуации при распространении заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии, тем более члена Госсовета». Так ЛДПР отреагировала на слухи об ухудшении здоровья и смерти своего лидера Владимира Жириновского, который с 2 февраля лечится от коронавируса.

Во вторник, 5 апреля, Госдума рассмотрит в первом чтении новую редакцию закона «О гражданстве», внесенную главой государства в конце прошлого года. Документ предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства. Кроме того, вводится институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Лишить приобретенного гражданства смогут за тяжкие преступления, среди которых террористические преступления, преступления против государства, наркопреступления. Полномочия по прекращению российского гражданства предлагается передать МВД. Накануне рассмотрения этого законопроекта появились слухи о возможном появлении в нем поправок, предусматривающих возможность лишения гражданства, приобретенного по рождению, что потребовало бы изменения Конституции. Опрошенные “Ъ” источники пока эти планы не подтверждают.

В тот же день Дума рассмотрит во втором чтении поправки к КоАП об ответственности за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Для граждан за это правонарушение предусмотрены штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 2 тыс. до 4 тыс. руб.; для юрлиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Повторное нарушение будет караться для граждан штрафом от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом до 15 суток; для должностных лиц — штрафом от 5 тыс. до 20 тыс. руб. или дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года; для юрлиц — штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или приостановлением деятельности на срок до 90 дней.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции предлагает рассмотреть 5 апреля в первом чтении законопроект о временном ограничении права на выезд из России владельцев и менеджмента финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере. Инициатива, подготовленная рабочей группой по законодательному обеспечению государственной политики в сфере долевого строительства, была внесена в феврале 2020 года группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой (ЕР). Однако в Думе не вспоминали о ней до марта этого года, пока на заседании совета депутаты, обсуждая увольнения нескольких зампредов ЦБ, то ли в шутку, то ли всерьез не сказали, что нельзя допустить, чтобы из страны сейчас убежали недобросовестные руководители и контролирующие лица кредитных организаций. Об этом рассказал “Ъ” участник встречи. По его словам, в этот момент госпожа Яровая напомнила, что такой проект уже есть, и совет решил вернуться к его рассмотрению.

7 апреля в Думе пройдет отчет премьера Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году. В этом году отчет состоится раньше обычного: он был запланирован на более поздний срок в апреле, но теперь перенесен, как пояснил спикер Думы Вячеслав Володин, из-за того, что от избирателей поступает «огромное количество» вопросов. В понедельник премьер предварительно встретится с фракцией «Единой России», с остальными думскими партиями он уже пообщался, и, судя по их отзывам, господину Мишустину готовят в Думе теплый прием.

Помимо законотворческой деятельности Дума планирует заниматься организационными вопросами, связанными с ситуацией на Украине. Комитет Госдумы по делам СНГ предлагает создать депутатские группы по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик. Их координаторами станут Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий (оба — единороссы).

4 апреля на второе заседание соберется парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, «связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины». На этот раз депутаты и сенаторы встретятся в Совете федерации и планируют обсудить возможность возникновения в России эпидемий как следствие работы этих лабораторий. А 5 апреля впервые в нынешнем созыве будет заседать комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России под руководством председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева (ЕР). Как говорится в Telegram-канале комиссии, на первом заседании она утвердит планы и приоритетные направления работы. Ранее господин Пискарев сообщал, что комиссия подготовит предложения о дальнейшей деятельности в России правозащитной организации Amnesty International и изучит информацию о российских выпускниках британской правительственной образовательной программы Chevening.

Возможно, получит развитие предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наказать «предателей»: в своем Telegram-канале он сообщил, что Госдума будет настаивать на том, чтобы все, кто выступил против операции на Украине, покинули руководящие должности в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сферах. «Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях»,— подчеркнул господин Володин.

1 апреля заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко (ЕР) предложила Минэкономики создать механизм исключения из реестра социально ориентированных НКО тех, кто ведет деятельность по дискредитации России. По словам госпожи Занко, министр экономического развития Максим Решетников поддержал инициативу и «предложил вместе проработать механизм исключения». Тем временем единоросс Антон Горелкин обеспокоен судьбой патриотически настроенных блогеров, которые хотят оставаться в запрещенных в России соцсетях, чтобы доносить до подписчиков свою позицию. Он направил генпрокурору письмо с просьбой разъяснить, что делать таким сетевым патриотам.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина