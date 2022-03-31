Помощь становится все дороже

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“Ъ” рассказывал, что из-за введенных против РФ экономических санкций благотворительные организации столкнулись с масштабными финансовыми проблемами. При этом, показал свежий опрос фонда «Нужна помощь», у 65 из 170 НКО за тот же период увеличилось количество благополучателей — от стабильного для НКО прироста в 5–10% до роста количества подопечных в несколько раз. Дело не только в открытии новых направлений помощи временным переселенцам из Донбасса. Уязвимые категории россиян также все больше нуждаются в поддержке, в частности, оплате медицинских услуг, лекарств и даже продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Согласно данным опроса отдела по развитию НКО фонда «Нужна помощь», с начала специальной военной операции на Украине у 57 российских благотворительных организаций увеличилось число подопечных по профильным программам, а у 11 НКО — число подопечных-беженцев. Еще 11 участников опроса отметили, что подопечные стали чаще обращаться за психологической помощью. Позже фонд провел повторный опрос, чтобы обновить данные, так как ситуация «меняется буквально на глазах», и получить информацию от организаций, которые не участвовали в первом исследовании. 65 из 170 опрошенных повторно НКО рассказали про увеличение числа благополучателей. Разброс очень велик — от стабильного для НКО прироста в 5–10% до увеличения количества подопечных в разы. Эксперты объясняют, что это происходит по ряду причин. Растет целевая аудитория НКО: в результате безработицы или повышения цен помощь теперь требуется большему количеству людей. Либо НКО начинает помогать другой целевой аудитории, открывает спецпрограмму для беженцев, начинает принимать граждан других стран в рамках своих стандартных программ.

В благотворительном фонде помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Помоги ребенку.ру» “Ъ” рассказали, что количество обращений увеличилось в два раза — теперь приходится обрабатывать от пяти до десяти запросов в день. В организации объясняют участившиеся просьбы о помощи ростом цен на услуги в медицинских и реабилитационных центрах. В московском благотворительном фонде «Созидание» (помогает малоимущим семьям, детям с редкими и генетическими заболеваниями, одаренным детям из малообеспеченных семей) сообщили, что существенно возросло количество благополучателей в рамках направления помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,— речь идет о беженцах с Донбасса. Фандрайзер фонда Анна Михайлова уточняет, что ожидается и рост числа нуждающихся в помощи из России. Тенденция, по ее словам, стала заметна еще в пандемию: «Люди оказывались без работы, семьи с людьми-инвалидами вынуждены были сидеть дома. Нет причин думать, что вдруг станет лучше». С похожей ситуацией столкнулись в благотворительном фонде «Алиса» (Нижегородская область). Здесь помогают семьям в трудной жизненной ситуации, имеющим риск изъятия или отказа от детей, а также детям, проживающим в социальных учреждениях. Фонд открыл отдельную программу по помощи временным переселенцам. Собирают деньги на детское питание, памперсы, средства гигиены и лекарства, в том числе инсулин. Представитель фонда Екатерина Молчанова говорит, что запросов от целевой группы — не беженцев, а местных жителей — также становится больше. Челябинская региональная общественная организация «Солнечный день», которая помогает людям с инвалидностью и пожилым, фиксирует увеличение массива обращений по оказанию продуктовой помощи малоимущим.

Возможностей помогать у благотворительных организаций между тем все меньше. “Ъ” рассказывал, что из-за санкций российские НКО столкнулись с масштабными финансовыми проблемами. В первую очередь «сорвался» большой процент рекуррентных платежей, то есть регулярных пожертвований по подписке — сейчас их невозможно привычно осуществлять через Apple и Google Pay, PayPal. Стало больше отказов из-за недостатка средств на картах жертвователей. Ряд крупных жертвователей эмигрировали, встал вопрос о том, как они смогут переводить деньги. Сообщается и о перебоях с пожертвованиями от юридических лиц. Несколько компаний попросили вернуть уже подаренные деньги, рассказали в фонде «Помоги ребенку.ру». Фонды признают, что, вероятно, окажут помощь меньшей аудитории, а кроме того, опасаются потерять и сотрудников. «На сбор прямой адресной помощи люди еще откликаются,— рассказывает директор санкт-петербургского фонда "Апрель" Людмила Уманец.— Скорее пострадает организационная структура фонда, то есть источник зарплат сотрудникам. Мы какое-то время протянем, а дальше — под вопросом».

Благотворительные фонды уже попросили государство оказать «максимальную» поддержку «для сохранения жизнедеятельности и финансовой стабильности» некоммерческих организаций. В частности, «Подсолнух» (помогает детям и взрослым с иммунодефицитом) предлагал освободить фонды от исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов с марта 2022 года, предоставить им субсидии, расширить грантовые программы поддержки «основополагающей деятельности» некоммерческих организаций, а не только новых проектов. Там выступили с инициативой поддерживать и работников НКО, например организовав бесплатный проезд в транспорте и налоговые вычеты. Президент «Подсолнуха» Ирина Бакрадзе подчеркивала, что без этих мер многие благотворительные организации «не переживут кризис».

По словам зампреда комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, оценить количество людей, которым помогают благотворители в России, сложно — от десятков тысяч до двух-трех сотен тысяч. В случае, если часть организаций-помощников прекратит деятельность, заменить их невозможно: «Государство не сможет выполнять работу благотворительных фондов хотя бы потому, что государство должно принимать системные решения — на их выработку уходит много времени». Кроме того, каким бы оптимальным государственное решение ни было, продолжает она, все равно останутся отдельные случаи — «слепые зоны для системы». «И в этих случаях на помощь приходят благотворительные фонды,— продолжает госпожа Курбангалеева.— Я была несколько раз свидетелем, когда региональные власти и даже федеральное министерство просили помощи у благотворительных фондов, потому что по-другому проблему было не решить. Требовалась срочная закупка лекарственных препаратов или медицинских изделий. А во время пандемии четыре ведомства обратились с запросом волонтерской помощи для обитателей детских и взрослых интернатов».

В Минэкономики “Ъ” сообщали, что для всех социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках плана первоочередных действий уже принят ряд мер поддержки, которые освобождают их от избыточного административного давления.

Наталья Костарнова