НКО просят пожертвований от государства

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Фонд помощи больным первичным иммунодефицитом «Подсолнух» направил в Минэкономразвития предложения с перечнем мер поддержки НКО в условиях кризиса, начавшегося на фоне операции российских войск на территории Украины. Президент фонда Ирина Бакрадзе поясняет, что благотворительные организации на 90% лишились корпоративных пожертвований и крупных частных дарителей. По ее словам, без системной поддержки государства, такой как гранты, налоговые послабления и помощь сотрудникам, российские НКО «просто не переживут этот кризис». В Минэкономразвития “Ъ” заверили, что регулярно обсуждают с общественными организациями дополнительные меры поддержки, и напомнили об уже действующих — моратории на внеплановые проверки и снижении размеров штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В фонде «Подсолнух» (помогает людям с редким генетическим заболеванием — первичным иммунодефицитом) сообщили “Ъ”, что по итогам совещания в департаменте развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития составили перечень необходимых мер поддержки НКО в сфере здравоохранения в условиях кризиса, начавшегося на фоне операции российских войск на территории Украины.

Государство просят оказать «максимальную» поддержку «для сохранения жизнедеятельности и финансовой стабильности» некоммерческих организаций.

В частности, предлагается освободить фонды от исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов с марта 2022 года, предоставить им субсидии, расширить грантовые программы поддержки «основополагающей деятельности» некоммерческих организаций, а не только новых проектов, и поддерживать работников НКО, например организовав бесплатный проезд в транспорте и налоговые вычеты. Президент фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе подчеркивает, что без этих мер многие благотворительные организации «просто не переживут кризис».

«Фактически сегодня все корпоративные пожертвования, независимо от того, иностранная это или российская компания, на 90% заморожены. У фондов остались только частные пожертвования, но и они упали, особенно со стороны крупных дарителей. Многие из них по техническим причинам не могут перевести деньги, кто-то также столкнулся с экономическими проблемами»,— объясняет госпожа Бакрадзе. Директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова рассказывала “Ъ”, что иностранные компании, которые ушли с российского рынка или приостановили свою деятельность, имели «колоссальную социальную программу» и активно участвовали в жизни российских НКО: «Среди них были компании, которые регулярно переводили пожертвования и в наш фонд. Это потеря прямой финансовой поддержки». Средний чек частных пожертвований в фонд также сократился: если с начала года он составлял 2,5 тыс. руб., то за первые две недели марта снизился в два раза.

Еще один важный вопрос, на который хочет обратить внимание государства «Подсолнух»,— обеспечение гарантий того, что препараты для подопечных организаций будут в России и останутся доступны.

Для этого в «Подсолнухе» предлагают фиксировать стоимость лекарств для НКО и субсидировать их закупку: 50% от стоимости покрывает НКО, 50% — ответственный госорган (Минздрав, фонд «Круг добра»). «Минздрав, как мы знаем, находится в диалоге с компаниями-производителями для выработки оптимального механизма работы в сложившихся условиях. Нам важно, чтобы та часть потребности, которую закрывают благотворительные организации, тоже не осталась вне фокуса внимания»,— продолжает Ирина Бакрадзе. Согласно годовому отчету, в 2020 году фонд «Подсолнух» потратил на помощь 444 подопечным и 4 профильным медучреждениям 52 млн руб. В том числе 42,4 млн руб. на закупку препаратов и 1,4 млн руб.— на их доставку, 2,3 млн руб.— на лабораторные исследования, 3,4 млн руб.— на генетические исследования, 2,5 млн руб.— на СИЗ и медоборудование.

Кроме того, «Подсолнух» «настаивает» на использовании установленных на национальном и наднациональном уровнях возможностей Таможенного союза (ТС) ЕАЭС. В частности, на «незамедлительном» включении всех лекарственных препаратов из российского перечня ЖНВЛП в перечень лекарственных препаратов для ТС, определении детального порядка закупки лекарств в рамках ТС и наделении Минздрава «обязанностью, а не правом» проводить закупки в условиях дефицита лекарственных препаратов. Фонд сообщил, что меры поддержки необходимы «немедленно». Так, 22 марта его сотрудники не смогли найти у поставщиков иммуноглобулин — базовый препарат для постоянной терапии подопечных «Подсолнуха». О проблемах с лекарствами и медизделиями сообщал и детский хоспис «Дом с маяком». Представители хосписа отметили, что стало невозможно купить многие препараты для лечения эпилепсии, антидепрессанты и некоторые формы простейших обезболивающих — например, нурофен в сиропе (это единственная форма, которая подходит для детей с гастростомой).

Ранее с предложениями по поддержке НКО в правительство и Минэкономразвития обратились Совет по правам человека и Общественная палата (ОП) РФ. Печень ОП включает мораторий на проведение плановых проверок социально ориентированных НКО (СОНКО), распространение на них программ льготного кредитования и поддержки малого и среднего бизнеса в связи с рисками отключения РФ от международных платежных систем. Было также предложено рассмотреть возможность возмещения банковских комиссий за покупки товаров и услуг через платежные сервисы Банка России; выделение субсидий на оплату труда сотрудникам социально ориентированных НКО и дополнительную поддержку организациям, помогающим вынужденным переселенцам и военнослужащим; смягчение процесса получения субсидий и сохранение всех выделенных в 2022 году бюджетных средств из всех источников финансирования.

В Минэкономразвития “Ъ” сообщили, что для всех социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках плана первоочередных действий уже принят ряд мер поддержки, которые освобождают их от избыточного административного давления.

Для бизнеса и СОНКО введены мораторий на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые. Кроме того, Совет федерации уже одобрил поправки к КоАП, которые освободят СОНКО от штрафов за первое административное нарушение и снизят размер штрафов для них. «Вместе с тем с учетом ситуации эти меры будут дорабатываться и дополняться. В Минэкономразвития совместно с Общественной палатой и другими общественными организациями регулярно обсуждаются дополнительные меры поддержки для СОНКО, в частности по снижению налоговой нагрузки и финансовой поддержке»,— заверили в ведомстве.

Наталья Костарнова