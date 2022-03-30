Инфляцию достают из долгого контейнера

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Влияние всплесков стоимости перевозок становится длиннее, выяснили экономисты МВФ Ян Карриер-Своллоу, Прагиан Деб, Дэвид Фурцери, Дэниел Джименез и Джонатан Остри. Для мониторинга стоимости перевозок в МВФ исследовали динамику индекса Baltic Dry Index (BDI), который отражает среднюю цену морских перевозок по двадцати основным маршрутам и охватывает 100% мировых поставок навалочно-насыпных грузов.

Инфляционные эффекты колебаний стоимости перевозок количественно аналогичны эффектам, вызванными колебаниями цен на нефть и продовольствие. Увеличение показателя на 21,8 п. п. (одно стандартное отклонение стоимости поставок у МВФ) в среднем увеличивает инфляцию на 0,15 п. п. в течение 12 месяцев. Воздействие колебаний индекса BDI на инфляцию более длительное: пик инфляционного роста после всплеска индекса достигается через 10–13 месяцев, тогда как после всплеска цен на нефть — через четыре, на продовольственное сырье — через семь.

Для подсчета воздействия всплеска стоимости поставок на инфляцию в МВФ использовали расширенные данные по 143 странам и разделили время наблюдения на два промежутка: 1990–2005 года и 2006–2021 годы. В первом промежутке пик воздействия шока стоимости перевозок на инфляцию достигался за 10 месяцев, во втором — за 13. При этом в 1990–2005 годах воздействие снижалось и к 18-му месяцу составляло менее половины пикового значения, а в 2006–2021 году к 18-му месяцу воздействие шока оставалось близким к пиковому значению. В МВФ различие объясняют менее точной оценкой ранней выборки. Вероятно, также эффект может быть связан с ростом уязвимости стран к нарушениям в логистике на фоне удлинения цепочек поставок и ростом глобализации. Косвенно это подтверждает вывод МВФ о большем влиянии всплеска стоимости поставок в странах с высокой долей импорта.

Сильнее всего перенос резкого удорожания поставок в потребцены испытывают беднейшие экономики и островные страны, в богатых экономиках он слабее. Таргетирование инфляции и стабилизация инфляционных ожиданий также помогают снизить воздействие удорожания поставок на инфляцию. Отметим, что актуальность исследованию МВФ добавляет обнаруженный его аналитиками рост средней задержки судов в портах, который привел к удлинению сроков поставки на 25% (см. “Ъ” от 28 марта).

Георгий Смирнов