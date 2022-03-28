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Коммерсантъ FM
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Контейнеры выпадают из оборота

Мониторинг логистики

Средняя задержка судов в портах к концу 2021 года по сравнению с уровнем 2019 года составила полтора дня — с учетом того, что в среднем за период 2016–2019 годов время доставки по морю составляло 6–6,5 дня, увеличение простоя привело к удлинению сроков поставки на 25%, подсчитали экономисты МВФ Андраш Комароми, Диего А. Сердейро и Ян Лю (в исследовании был проанализирован морской фрахт между 1634 портами в 183 странах и территориях, рассматривались только международные перевозки). В пересчете на потери поставщиков такая задержка эквивалентна повышению тарифов на импорт на 0,9–3,1% — примерно на столько же тарифы в среднем снизились за период 2003–2017 годов, отмечают исследователи. Две трети простоя приходится на период до вхождения судна в порт, остальное — на более длительную разгрузку и погрузку.

Всего на морской фрахт приходится 80% мировой торговли в физических объемах и 70% — в стоимостных, при этом на 30 крупнейших портов приходится 50% оборота, на 100 — 75%. С наибольшими задержками суда сталкивались в американских и китайских портах — по маршрутам, заканчивающимся в портах США, время доставки к концу прошлого года выросло на девять дней (отмечался последовательный рост с 2,5 дня в мае), по маршрутам в китайские порты — на три дня (к концу года этот показатель снизился почти до двух). В остальных крупных портах задержки в среднем составили 1–2 дня.

Объем глобальной торговли в стоимостном выражении в прошлом году вырос на 25% (до $28,5 трлн) и примерно на 13% в сравнении с доковидным 2019 годом, оценивали в ЮНКТАД, однако выросли и цены на большинство сырьевых товаров. В ВТО прогнозируют, что объем поставок вырос на 8% после сокращения на 5,3% в 2020 году. Впрочем, простой связан не только с увеличением количества судов и не в полной мере объясняется ростом спроса — особенно во второй половине прошлого года, когда при меньшем объеме перегружаемых грузов, чем в 2019 году, сроки задержки выросли. Одно из объяснений — нарушение графика поставок и трудности с оборотом контейнеров: из-за сбоев в портах стали копиться пустые контейнеры, также порты столкнулись с ковидными ограничениями и нехваткой сотрудников. В целом в тех портах, где были свободные мощности, время задержки увеличилось менее значительно, обратное же свидетельствует о нарушении поставок, указывают авторы.

Татьяна Едовина

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