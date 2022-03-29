Блок крепчает

83 2 мин. ...

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал от операторов провести проверку блокировки интернет-ресурсов до 31 марта. При этом блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые стоят на сетях операторов связи. По мнению экспертов, вопрос в том, что оборудование установлено на сетях не всех операторов и может работать со сбоями. В перспективе ситуацию может ухудшить дефицит комплектующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ФГУП ГРЧЦ в адрес операторов связи от 22 марта. Ведомство в нем требует «срочно провести проверку блокировки интернет-ресурсов». До 31 марта операторы связи должны сделать это совместно с представителями технического управления Роскомнадзора, следует из письма. О каких именно ресурсах идет речь, в письме не уточняется. В «Ростелекоме» “Ъ” подтвердили, что получили письмо ГРЧЦ и проводят проверку. МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «ЭР-Телеком» и Tele2 отказались от комментариев. В Роскомнадзоре не ответили за запрос “Ъ”.

С начала военной операции России на Украине регулятор заблокировал сайты более 30 СМИ, а также Twitter, Facebook и Instagram (головная компания двух последних Meta признана в России экстремистской). В Роскомнадзоре ранее поясняли “Ъ”, что для блокировки Facebook, Instagram и Twitter используется «исчерпывающий набор мер, предусмотренных российским законодательством».

Один из механизмов блокировки — ТСПУ, которые Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов по закону «о суверенном рунете», вступившем в силу с 1 ноября 2019 года. ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection). В апреле 2021 года в Роскомнадзоре сообщали “Ъ”, что ТСПУ установлены на сетях более 80 компаний, включая всех мобильных, а также крупных операторов фиксированной связи. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в России в целом несколько тысяч операторов, хотя 65% рынка приходится на пять крупнейших.

По словам источника “Ъ” в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook, Instagram и Twitter: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки». По его словам, блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и с силами операторов. Однако в одном из операторов утверждают, что все блокировки Роскомнадзор осуществляет самостоятельно.

По словам независимого IT-специалиста Филиппа Кулина, далеко не всем российским операторам установили ТСПУ: «Кроме того, оборудование может быть установлено не на все сети и не всегда корректно работать». Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов отмечает, что никто точно не знает, как работают ТСПУ.

На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования. При текущих экономических условиях резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозирует Комиссия РСПП по связи и IT. Таким образом, риск аварий и нарушений стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа (см. “Ъ” от 28 марта).

Проблемы санкционных ограничений на поставки компонентов и материалов коснутся всех российских производителей электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Мы не знаем точно, насколько дефицит и санкции повлияют на производство ТСПУ, если разработчик сформировал запас комплектующих хотя бы на полгода, то можно успеть перестроить каналы поставок».

Анастасия Гаврилюк