В RuTube по паспорту

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Запрет в России некоторых соцсетей заставил производителей контента задуматься над альтернативными площадками продвижения. И тут очень кстати появилась информация, что российский видеосервис RuTube готовится ввести систему авторизации пользователей через «Госуслуги». Такая верификация «позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной модерации» и «в то же время предупредит загрузку нежелательного контента», пояснили в Минцифры. Самому видеохостингу регистрация пользователей через «Госуслуги» поможет «эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации», писал в Telegram-канале депутат Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как именно связь с «Госуслугами» позволит блокировать «нежелательный контент» и «дезинформацию», неясно, поскольку, как утверждают в министерстве, видеохостинг будет получать только подтверждение верификации без персональных данных граждан. Зато совершенно очевидно, что загрузка видео на RuTube без предварительной модерации с аккаунта, привязанного к «Госуслугам», увеличит риски для блогеров, особенно на фоне нового законодательства о фейках, по которому за распространение недостоверной информации о вооруженных силах РФ или о работе госорганов за рубежом предусмотрены штрафы до 5 млн руб. и лишение свободы до 15 лет.

Неудивительно, что пользователи не спешат на RuTube. С момента блокировки Facebook и Instagram (владеющая ими Meta признана в РФ экстремистской организацией) трафик RuTube, по данным источников “Ъ” в операторах связи, почти не растет (в самом сервисе утверждают обратное). Последним рубежом остается YouTube, обстановка вокруг которого накаляется: Союз российских журналистов просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор «принять меры» в отношении видеохостинга из-за блокировки каналов государственных СМИ.

Надо признать, что еще до начала военной операции многие действия власти были направлены на то, чтобы вынудить YouTube добровольно уйти из РФ — например, идея ввести для иностранных стриминговых сервисов платеж за трафик в пользу российских операторов связи, которая сейчас вновь обсуждается.

В случае блокировки видеосервиса инфлюенсеры, которые уже пострадали от отмены монетизации каналов на YouTube, потеряют и рекламные интеграции. У них не будет другого выхода, кроме как перейти на российские сервисы. В результате с учетом инноваций вроде привязки аккаунтов к «Госуслугам» видеоконтент в интернете может оказаться под полным контролем. А в качестве приятного бонуса государство получит шанс усилить контроль и над доходами блогеров, которые сейчас в основном находятся в серой зоне.