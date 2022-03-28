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Коммерсантъ FM
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Кончили за упакуй

Tetra Pak оптимизирует ассортимент

Нехватка упаковочного материала, которую пищевые компании испытывают на фоне девальвации рубля и нарушения логистики, усугубляется. Крупнейший в РФ поставщик этой продукции Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Tetra Pak уведомила клиентов в РФ о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих, сообщили источники “Ъ” среди производителей продуктов и напитков.

По их данным, компания на время откажется от упаковки объемом два литра, также приостанавливается производство и продажа упаковки для вина и прохладительных напитков, за исключением соков.

Выпуск упаковки для социально значимых продуктов, таких как молоко, будет увеличен, передали источники “Ъ”.

Свой завод в подмосковной Лобне Tetra Pak называет крупнейшим предприятием в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. По данным компании, в РФ установлено более 500 линий Tetra Pak. Среди потребителей этой продукции — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro) и другие. В этих компаниях комментарии не предоставили.

Проблемы с закупкой пищевой упаковки у производителей обострились после начала военной операции РФ на Украине, последовавших девальвации рубля и перебоев с логистикой (см. “Ъ” от 28 февраля). По словам источника “Ъ” на рынке, ряд компаний, опасаясь дефицита, сделали запасы упаковки на несколько месяцев вперед.

У Tetra Pak, говорит другой источник “Ъ”, в РФ сырья остается меньше чем на месяц. По его словам, компания скоро должна договориться о закупке картона с одним из местных заводов, нужно еще найти альтернативу нескольким компонентам, которые, вероятно, придется ввозить из Китая.

В Tetra Pak подтвердили “Ъ”, что сфокусировались на выпуске упаковочного материала для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания. Представитель ГК «Эконива» говорит, что по всем социально значимым товарам Tetra Pak полностью обеспечивает компанию упаковкой.

Источник “Ъ” в продуктовой рознице отмечает, что федеральные поставщики молочной продукции сообщают о достаточных запасах Tetra Pak и прорабатывают альтернативные варианты поставок упаковки. Однако от локальных предприятий есть уведомления о возможном дефиците Tetra Pak, в связи с чем часть из них планирует перейти на пластиковую упаковку и пленку, говорит он. Во «Вкусвилле» сообщили, что, хотя запасов упаковки у поставщиков пока достаточно, они ищут альтернативные варианты. В «Ленте» заявили, что не видят предпосылок для перебоев с поставками. У «Азбуки вкуса» основная доля прохладительных напитков и вина в Tetra Pak — импорт, где проблем с упаковкой нет. Некоторые российские поставщики сети рассматривают переход на тару, доступную в текущей комплектации, добавили там.

По словам источника “Ъ” в отрасли, упаковка в два литра — самый низкодоходный формат для любого производителя напитков, и это основной продукт для увеличения доли рынка в натуральном выражении.

Собеседник “Ъ” в рознице добавляет, что некоторые производители напитков уже отменяют скидки и повышают цены, что должно привести к падению спроса и позволит сохранить упаковку на более длительный период.

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О проблемах с упаковкой уже сообщают и производители вина. О перебоях с частью ассортимента сети уведомила краснодарская «Союз-вино», у которой есть продукция в Prisma Pak и Tetra Pak, рассказал источник “Ъ” в рознице. В «Союз-вино» “Ъ” не ответили. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавляет, что такая упаковка представлена в самом дешевом сегменте, а с 2020 года многие из таких напитков не могут называться вином, так как выпускались из импортных виноматериалов или сырья не виноградного происхождения. По оценкам WineRetail, на долю российской винодельческой продукции в Tetra Pak приходится около 5–7% оборота винной категории крупных сетей.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что вопрос обеспечения пищевых предприятий упаковочными материалами прорабатывается совместно заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин

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