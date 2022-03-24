Meta взволновала логосферу

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Производители продуктов просят Генпрокуратуру подтвердить их право на использование логотипов Facebook и Instagram на упаковке. Коллизия возникла после признания владеющей сервисами Meta экстремистской организацией, что, как опасается бизнес, может потребовать изъятия товара из обращения и замены упаковки. В условиях повышенного спроса на продукты и сложностей с материалами это грозит проблемой с поставками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.) просит Генпрокуратуру подтвердить, что производители продуктов вправе использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook и Instagram после признания владельца сервисов Meta Тверским судом Москвы экстремистской организацией. Копия обращения от 24 марта есть у “Ъ”.

Как отмечается в письме, в «Руспродсоюз» стали поступать обращения от поставщиков и торговых сетей в связи с наличием на упаковке логотипов официальных групп в данных социальных сетях или ссылок на эти группы.

Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, предупреждают в ассоциации.

Кроме того, отмечается в обращении, с начала этого года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65–95%, и есть сложности с закупкой импортной упаковки.

Заклеивание логотипов также может привести к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат, что в текущих условиях «недопустимо», указывает «Руспродсоюз». Как ранее отмечали в собеседники “Ъ” на рынке, производители продуктов сегодня работают в условиях возросшего спроса, логистических сбоев, роста себестоимости и т. д. (см. “Ъ” от 5 марта). В Генпрокуратуре на вопросы “Ъ” не ответили. В Минсельхозе и Минпромторге также комментировать ситуацию не стали.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что в зоне риска многочисленные категории продуктов питания, в том числе относящиеся к социально значимым товарам первой необходимости. По его словам, обойтись без данных символов в будущем поставщики, конечно, могут. Но необходимо сейчас спокойно и без санкций как минимум выработать упаковку с данными символами, заказанную до решения суда, указывает господин Леонов. Исполнительный директор «Русбренда» (включает PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) Алексей Поповичев также признает, что риски есть. У компаний нет однозначного понимания, как сегодня можно действовать в рамках закона, а с учетом крайне напряженной ситуации на рынке, в том числе с упаковкой, вопрос требует внимания регуляторов, подчеркивает он.

Опасения разделяют и в торговых сетях. Так, Fix Price 21 марта уже направила своим поставщикам письмо с просьбой «незамедлительно» убрать с товаров символику Facebook и Instagram из-за признания Meta экстремисткой организацией в РФ. Копия обращения есть у “Ъ”, в самой компании комментарий не предоставили. Источник “Ъ” на рынке продуктовой розницы подтверждает, что решение суда в отношении Meta наряду с отсутствием текста самого решения создает серьезную правовую неопределенность.

«Никто из участников товаропроводящей цепочки не понимает, является ли нарушением закона печать логотипов социальных сетей, входящих в Meta, на упаковке товара. Если это так, товары следует изымать из обращения, что, учитывая высокий потребительский спрос, сейчас невозможно»,— констатирует собеседник “Ъ”.

Партнер ProLegals Светлана Громадская согласна, что отсутствие в публичном доступе текста судебного акта и официальных комментариев о сфере распространения запрета создает серьезные сложности при решении вопроса о законности размещения изображений сервисов Meta на товарах. По ее словам, решение вопроса остается на усмотрение правоохранительных органов и суда. А те могут руководствоваться «формально-догматическим подходом» к интерпретации административного состава КоАП РФ, запрещающего публичную демонстрацию символики экстремистской организации, сводя вопрос доказывания лишь к установлению самого факта размещения изображений, подчеркивает юрист.

По мнению госпожи Громадской, установленный запрет касается прежде всего СМИ, поэтому необходимо избежать «огульной практики привлечения к ответственности лиц, не имеющих умысла на пропаганду экстремизма». А для этого, говорит юрист, требуются официальные разъяснения контролирующих и надзорных органов.

Анатолий Костырев