У каждого в голове свой мир

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Против России введены «самые тяжелые карательные санкции в мировой истории», но это еще далеко не предел. С таким заявлением выступил в пятницу во время визита на польско-украинскую границу президент США Джо Байден. В ходе европейского турне, включавшего в себя также посещение Брюсселя, глава Белого дома неоднократно давал понять: политическую и экономическую изоляцию Москвы необходимо усиливать. Тем более что очевидного прогресса на российско-украинских переговорах по-прежнему нет, а вооруженные силы РФ не останавливают «специальную военную операцию», при этом теперь не исключая и возможность штурма блокированных украинских городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прилетев в польский город Жешув, президент США Джо Байден встретился с расквартированными там американскими военными и пригрозил России новыми санкциями

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Прилетев в польский город Жешув, президент США Джо Байден встретился с расквартированными там американскими военными и пригрозил России новыми санкциями

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Из столицы Европы на границу с Украиной

Президент США Джо Байден во время своего европейского турне, похоже, поставил цель лишить Россию почти всех оставшихся позиций на мировой арене. Если в начале украинского кризиса, в 2014 году, Россия лишилась места в «Группе семи» (G7), то теперь Вашингтон хочет, чтобы ее не было и в «двадцатке». «Что касается "Группы двадцати", мой ответ — да»,— ответил господин Байден, будучи в Брюсселе, на вопрос, считает ли он нужным исключить Москву из клуба государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Но у этой идеи, по признанию главы Белого дома, есть и противники. «Если Индонезия и другие страны не согласятся (с исключением России.— “Ъ”), то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить (саммит.— “Ъ”) G20»,— сказал американский президент.

Правда, Москву такая перспектива вовсе не смутила. «Что касается формата "двадцатки", он важен,— сказал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного (в случае исключения РФ.— “Ъ”) не произойдет».

Еще один удар президент США решил нанести по важнейшей статье российского экспорта — газу.

«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели — будущего с экологически чистой энергетикой»,— сказал Джо Байден на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Эта инициатива,— заявил президент США,— сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый — помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй — сократить спрос на газ в целом». Тот объем газа, который Европе все же будет нужен, США готовы поставлять сами. «В то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров сжиженного природного газа из США ежегодно к 2030 году»,— сказал Джо Байден. Если же этого не хватит, помогут страны Персидского залива. «Президент сам лично контактировал с некоторыми поставщиками газа, включая Катар, которые смогли вмешаться»,— заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Из Брюсселя глава Белого дома отправился в Польшу, причем даже не в Варшаву, а на аэродром Ясенка возле города Жешув.

До украинской границы от него — всего 72 км, причем прямо за ней находится Яворовский полигон, уничтоженный российским ударом. Как утверждают в Минобороны России, там готовили иностранных наемников.

В ходе визита господин Байден посетил переброшенных в Польшу американских военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии. При этом не обошлось без накладок в программе: самолет президента Польши Анджея Дуды, вылетевший в Жешув из Варшавы, был вынужден совершить в польской столице аварийную посадку из-за обнаруженной неисправности. Делегации пришлось лететь резервным бортом — с опозданием.

О чем господин Дуда хотел побеседовать с президентом США, было известно заранее. «Нужно еще больше участия НАТО в нашем регионе,— заявил польский президент накануне в эфире телеканала TVP.— Польше и Европе нужно больше Америки как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США».

Президенту Байдену тоже есть что сказать, но в формате монолога.

Как заявил Джейк Салливан, в субботу американский лидер «выступит с большой речью, в которой будет говорить о том, что сейчас поставлено на кон, о срочности брошенного вызова, о том, что конфликт на Украине значит для мира, почему свободному миру так важно сохранять единство и решимость перед лицом российской агрессии».

О некоторых аспектах Джо Байден упомянул уже в Жешуве. «Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше»,— пообещал, в частности, он в ходе совместного выступления с президентом Дудой. И заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине.

«Основные задачи первого этапа выполнены»

Усиление давления на Москву происходит на фоне отсутствия подтвержденных сигналов о близости деэскалации в зоне конфликта. В пятницу несколько обнадежил только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, претендующий на роль посредника между Москвой и Киевом. Он рассказал, что по четырем из шести пунктов, которые (по его словам) обсуждаются на российско-украинских переговорах, «есть консенсус». «Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в альянсе, но впоследствии (президент Украины.— “Ъ”) Владимир Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины,— цитирует президента Турции агентство Anadolu.— Конечно, Украина — это государство, поэтому о полном разоружении речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении». Таким образом, загвоздка, по словам турецкого лидера, заключается лишь в будущем статусе Крыма и Донбасса.

Правда, как поспешили заявить и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такое заявление далеко от истины.

«Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся,— заявил господин Мединский.— По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет». Подобным образом высказался и господин Кулеба. «Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины»,— сказал украинский министр, отметив, что «переговоры идут очень тяжело».

О прекращении огня речи действительно по-прежнему не идет. Как заявил на брифинге в пятницу первый замначальника Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской, «в целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”), получивших боевые повреждения, российские вооруженные силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения».

На брифинге также было объявлено, что «российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев», а под их «полным контролем» находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. «Общественность и отдельные эксперты задаются вопросом, что мы делаем в районе блокированных украинских городов»,— сказал Сергей Рудской. И сам ответил на этот вопрос: «Эти действия осуществляются с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР».

При этом военный отметил, что Россия изначально не планировала штурм блокированных украинских городов, «чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения». Но дал понять, что теперь такая возможность «не исключается».

По словам Сергея Рудского, «в целом основные задачи первого этапа операции выполнены»: «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на том же пятничном брифинге рассказал, что из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию за месяц были эвакуированы 419 736 человек (включая 88 373 ребенка). По его словам, российская сторона и далее продолжит «ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на Украине». «Без какого-либо участия украинской стороны оказана помощь в эвакуации 9 тыс. иностранных граждан, обратившихся за помощью»,— добавил Михаил Мизинцев.

Напомним, накануне в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека уточнили, что в период с 24 февраля по 23 марта Украину покинули более 3,7 млн человек (из них около 1,8 млн — дети). Помимо России люди бежали в Польшу, Румынию, Молдавию, Венгрию и Словакию.

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко