Высшая мера обсуждения

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ЛДПР предлагает вынести на референдум вопрос о возвращении смертной казни для осужденных по самым тяжким преступлениям. Как пояснили “Ъ” в партии, для продвижения этой инициативы либерал-демократы хотят сначала собрать мнения из регионов, а затем 90 подписей депутатов Госдумы, чтобы подать соответствующий запрос в Конституционный суд (КС). Получить нужное число автографов будет нетрудно, но организовать референдум без поддержки «Единой России», выступающей против смертной казни, ЛДПР не удастся, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перспективы восстановления в России смертной казни, несмотря на инициативу ЛДПР, пока остаются весьма призрачными

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Перспективы восстановления в России смертной казни, несмотря на инициативу ЛДПР, пока остаются весьма призрачными

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вечером 16 марта в Telegram-канале ЛДПР появилось сообщение о том, что уход России из Совета Европы — хорошая возможность скинуть «оковы чуждых нам ценностей и правил», одна из которых запрет на смертную казнь.

При этом фракция признает неоднозначность вопроса и предлагает провести референдум о возвращении высшей меры для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений — за коррупцию в особо крупном размере, изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и т. п.

17 марта Telegram-канал ЛДПР провел опрос, по итогам которого 56% подписчиков идею поддержали, 27% были против и 17% воздержались.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал “Ъ”, что первым делом депутаты обратятся в региональные отделения партии, чтобы собрать социологию: «Мы хотим заручиться поддержкой граждан, чтобы у нас были аргументы». Другой замглавы фракции Алексей Диденко отметил, что на первом этапе нужно подать запрос в КС (для этого необходимо собрать 90 подписей депутатов), чтобы он проверил, соответствует ли отмена моратория на смертную казнь обновленной Конституции и международному праву. Но сначала нужно выяснить позицию думских фракций, добавил депутат: «Такие повороты возможны только при общественном консенсусе».

В Думе у возвращения смертной казни немало сторонников.

Так, Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил “Ъ”, что коммунисты поддерживают высшую меру в исключительных случаях — например, в отношении серийных убийц и педофилов: таких дел было бы, по его оценке, всего четыре-пять в год. При этом депутат полагает, что моратория на смертную казнь в России нет с тех пор, как во всех регионах появились суды присяжных. По Конституции смертная казнь может устанавливаться при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела присяжными, такую санкцию в УК никто не отменял, и для ее применения нужен указ президента, поясняет господин Синельщиков.

Одобряют эту идею и в «Справедливой России — За правду» (СРЗП). «Я давно выступаю за введение смертной казни в отношении террористов и убийц детей. Это давняя инициатива нашей партии,— заявил “Ъ” лидер СРЗП Сергей Миронов.— С нелюдями по-другому поступать нельзя». Но чтобы избежать судебных ошибок и осуждения невиновных, должно быть соблюдено несколько обязательных условий, подчеркивает он: «Первое: в обязательном порядке такие дела рассматривает суд присяжных. Второе: полная прозрачность и публичность процесса, вплоть до трансляции в прямом эфире. Третье: если присяжные выносят обвинительный приговор, он не должен сразу же приводиться в исполнение. Через год специальная коллегия судей Верховного суда уже с новым составом присяжных рассматривает дело, и если вердикт прежний, тогда следует наказание. Только так можно быть уверенным том, что вина подсудимого доказана».

Депутат от СРЗП Николай Новичков сказал “Ъ”, что по этому вопросу фракция решения не принимала, но, возможно, обсудит его в ближайшее время: «Судя по тому настрою, который есть во фракции и в партии, мы поддержим отмену моратория на смертную казнь по наиболее тяжелым преступлениям».

В «Единой России» инициативу ЛДПР не поддерживают. «Вопрос о смертной казни не может быть решен на референдуме, так как норма, регулирующая ее применение, закреплена в Конституции»,— заявил “Ъ” замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко. Он также считает, что Россия не должна отходить от принципов гуманизма «вне зависимости от вхождения или исключения из международной организации». Напомним, что в конце февраля, комментируя вероятный уход РФ из Совета Европы, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал это хорошей возможностью «восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране, типа смертной казни для опаснейших преступников».

Но позже другой единоросс, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил журналистам, что Россия не будет пересматривать свою позицию по смертной казни, а мораторий на нее носит бессрочный характер:

«Он не связан с нашим пребыванием в Совете Европы, потому что Россия — суверенное государство, и КС сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком. А применение смертной казни, безусловно, к этому относится».

Напомним, 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека, взяв обязательство отменить смертную казнь. Его нужно было ратифицировать до мая 1999 года, но Дума, фактически контролируемая левыми партиями, этого не сделала. Однако проблему решил КС, который в 1999 году ввел бессрочный мораторий на смертную казнь, признав неконституционной возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах.

В конце 2000-х годов к вопросу о высшей мере пришлось вернуться в связи с тем, что в 2010 году суд присяжных должен был заработать в Чечне — последнем регионе, где его еще не было. По этому поводу КС во главе с Валерием Зорькиным пришлось давать специальное разъяснение. В нем говорилось, что за минувшие десять лет в РФ «сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер и рассчитанной лишь на некоторый переходный период».

Впрочем, спустя еще десять лет господин Зорькин уже не был так уверен в необратимости этого процесса. В вышедшей в 2021 году книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» он назвал мораторий «уступкой, отходом от требований правового принципа равенства» и не исключил возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что у ЛДПР нет организационного ресурса, чтобы самостоятельно пройти все процедуры для запуска референдума; такие возможности сейчас есть только у партии власти.

Объединиться с другими парламентскими партиями тоже вряд ли получится, говорит эксперт. «Сомневаюсь, что партии захотят делиться возможными репутационными приобретениями и симпатиями потенциальных избирателей. По данным многолетних социологических наблюдений, большинство граждан стабильно поддерживают возвращение смертной казни по тяжелым составам преступлений, и среди них есть люди, которые относятся к ситуативному электорату. Партия, которая сможет инициировать референдум по этому вопросу, получит хорошие шансы серьезно нарастить свою электоральную базу»,— поясняет господин Костин.

Политолог Борис Макаренко считает, что в условиях резкой поляризации взглядов в обществе и ужесточения вертикали власти исключать возвращения смертной казни нельзя, но для этого не нужен референдум. «Власть побоится создавать прецедент проведения всероссийского референдума, каковых не было с 1993 года ("общероссийское голосование" 2020 года по поправкам к Конституции юридически референдумом не являлось.— “Ъ”). И по нашему законодательству организовать референдум запредельно сложно»,— отмечает эксперт.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Анастасия Корня