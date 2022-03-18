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Коммерсантъ FM
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Объединенные Арабские Эмиграты

Спрос на недвижимость в Дубае резко вырос

Из-за геополитического напряжения, которое сузило для россиян возможность покупать жилье за границей, спрос переместился на дорожающую недвижимость в Дубае. Покупателей привлекает мягкое налоговое законодательство, возможность получить вид на жительство и сравнительная простота сделок. Для покупки активов в Европе россиянам теперь приходится идти на хитрости — открывать рублевые счета в зарубежных банках, вывозить наличные, конвертировать средства через криптовалюты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Спрос россиян на покупку недвижимости в Дубае с начала марта увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом февраля, сообщила “Ъ” гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская. Но и февраль уже был ажиотажным: по словам основателя Kalinka Group Екатерины Румянцевой, число сделок россиян в Дубае оказалось на 70% выше год к году.

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов называет текущий спрос россиян на недвижимость в Дубае ошеломляющим, хотя этот рынок был интересен инвесторам еще до украинского кризиса.

Он отмечает, что в 2021 году стоимость недвижимости в Дубае выросла на 44%, а за январь—февраль этого года — еще на 7%. По словам госпожи Румянцевой, сейчас сделки в Дубае заключаются в диапазоне $272,26–816,78 тыс.

Господин Шарапов уточняет, что сейчас в Дубае проживает около 300 тыс. русскоговорящих, это 10% населения эмирата. Россиян привлекает отсутствие налога на недвижимость и доход, поясняет Екатерина Румянцева. Татьяна Бурлаковская называет плюсами рынка Дубая возможность получить вид на жительство (ВНЖ) при покупке жилья от $204 тыс. К тому же, ОАЭ — одно из немногих зарубежных направлений, с которыми России удалось сохранить прямое авиасообщение.

К растущим рынкам Татьяна Бурлаковская относит также Грузию, Таиланд и Турцию, в то время как на остальных направлениях спрос стал падать.

Турция всегда интересовала россиян: в 2021 году они заключили в стране 5,4 тыс. сделок, это на 75% выше значения 2020 года.

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что в текущий кризис кратно вырос спрос на программы предоставления ВНЖ и гражданства в обмен на инвестиции. Но география подобных запросов сейчас ограничена. По данным Henley & Partners, для россиян по-прежнему действуют возможности получить ВНЖ через инвестиции в ОАЭ, Швейцарии, Великобритании, Италии, Люксембурге, Португалии, Австрии, Австралии, Канаде, Таиланде и на Кипре. Предоставление гражданства через инвестиции возможно в Турции и Сербии. Но в Henley & Partners отмечают, что участие в этих программах ограничено сложностями с открытием банковских счетов и переводом средств за рубеж.

Пока Запад вводит санкции, Эмираты продолжают активно сотрудничать с Россией

Госпожа Бурлаковская уточняет, что, например, на Кипре и во многих европейских странах платежи от россиян сейчас не проходят. «Но в Дубае, Турции и других государствах, не попавших в перечень недружественных, все осталось по-прежнему, если делать SWIFT-переводы из банков, не попавших под санкции»,— подчеркивает она. Советник Vegas Lex Илья Шенгелия подтверждает, что контрсанкции не ограничивают расчеты россиян с нерезидентами при покупке у них товаров за рубежом: рассчитываться можно со своих счетов в российских или иностранных банках.

Сейчас один из вариантов покупки недвижимости за рубежом — открытие рублевого счета в иностранном банке.

Пока из РФ ограничен только вывоз валюты, поясняет руководитель проектов АБ «S&K Вертикаль» Анастасия Гурина. Но управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов рассказывает, что в турецких банках, к примеру, «не очень хотят принимать на счет рубли». Более того, с 7 марта ряд иностранных банков стали отказываться открывать счета гражданам РФ, а некоторые российские банки де-факто не выпускают средства клиентов даже в рублях на их зарубежные счета, говорит он.

Да и вывод рублей не всегда выгоден россиянам, при конвертации можно потерять большую сумму, отмечает госпожа Гурина. Поэтому пока одной из немногих возможностей остался трансфер через криптовалюту, которая затем конвертируется в наличные средства. По словам Ленара Рахманова, операция обходится в 1–20% от суммы трансакции.

Александра Мерцалова, Анна Занина

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