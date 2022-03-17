Привыкли руки к ОАЭ

58K 6 мин. ...

Главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Зайд Аль Нахайян обсудили в четверг в Москве вопросы энергетической и продовольственной безопасности на фоне украинского кризиса. Визит эмиратского министра в Россию особенно важен на фоне попыток Запада убедить страны Персидского залива увеличить поставки нефти, чтобы компенсировать рост цен на топливо. Накануне ОАЭ и Саудовскую Аравию посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным СМИ, не исключен визит в регион госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако пока монархии Залива говорят о приверженности обязательствам в рамках ОПЕК+ и стараются не затронуть интересы Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян дал понять в Москве, что Эмираты пока не собираются уступать давлению Запада и наращивать добычу нефти

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян дал понять в Москве, что Эмираты пока не собираются уступать давлению Запада и наращивать добычу нефти

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Хочу выразить признательность за вашу взвешенную, сбалансированную, объективную позицию по этой ситуации (конфликт на Украине.— “Ъ”)»,— сказал Сергей Лавров, открывая встречу с Абдаллой бен Зайдом Аль Нахайяном. Так, в частности, ОАЭ при голосовании в СБ ООН по резолюции о ситуации на Украине оказались среди тех, кто воздержался. Позже, в ходе голосования на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН Эмираты поддержали резолюцию, осуждающую действия России. Правда, эта резолюция не является обязательной к исполнению. И Москва совсем не обиделась. Или сделала вид.

По итогам переговоров российский министр подробно остановился на тесных связях между Россией и ОАЭ. В частности, в прошлом году ОАЭ вышли на первое место среди российских торгово-экономических партнеров в арабском мире.

Товарооборот составил почти $5,4 млрд. По словам Сергея Лаврова, продолжается и сотрудничество в сфере инвестиций между Российским фондом прямых инвестиций и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала». Все это звучало контрастом на фоне разрыва связей России с западным бизнесом. Абу-Даби пока ничего менять в отношениях с Москвой не собирается.

По информации The New York Times, официальные лица в ОАЭ заверили Москву, что не будут вводить антироссийские санкции, если только они не будут введены от имени ООН (что невероятно, учитывая право вето России в Совете Безопасности). Это вызывает недовольство в США. «Любой финансовый центр, который готов вести бизнес, когда другие этого не делают, может дать утечку в дамбе и подорвать общие меры»,— цитирует издание бывшего советника офиса Министерства финансов США Адама М. Смита. По данным газеты, по меньшей мере 38 представителей российского крупного бизнеса и высокопоставленных чиновников владеют десятками объектов недвижимости в Дубае общей стоимостью более $314 млн. Шестеро из них находятся под санкциями США или ЕС. Другие издания также писали о «паломничестве» представителей российской элиты в ОАЭ после начала «специальной военной операции».

«Большой вопрос заключается в том, введет ли Вашингтон санкции в отношении банков Персидского залива, которые ведут дела с российскими организациями или физическими лицами, находящимися под санкциями, или осуществляют операции с ними. Такой шаг, естественно, затруднил бы финансовые операции и деловые отношения, которые страны Персидского залива ведут с США и Европой. Оттуда всего один шаг до нефтяной и газовой войны в духе нефтяного бойкота, потрясшего мир в 1970-х годах»,— пишет израильская газета Haaretz.

Нефтяная подушка безопасности позволяет ОАЭ и Саудовской Аравии проявлять независимость в отношениях с США.

Так, на прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что фактический правитель ОАЭ и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман, который также решает все вопросы в королевстве, отказались отвечать на телефонные звонки президента США Джо Байдена, который пытался убедить их увеличить добычу нефти для снижения цен на мировых и особенно европейских рынках, тем самым «снизив вред, который антироссийские санкции нанесли Европе». В то же время с президентом РФ Владимиром Путиным эти два арабских лидера поговорили (соответственно, 1 и 3 марта).

На официальном уровне в Вашингтоне отрицают, что звонили в Абу-Даби и Эр-Рияд. Тем более что до этого президент Байден никогда не говорил с наследным принцем Саудовской Аравии, предпочитая иметь дело с его отцом королем Сальманом, последняя беседа с которым состоялась в начале февраля. Однако известно, что еще до военной операции на Украине США направляли двух чиновников в Саудовскую Аравию для проведения переговоров об увеличении добычи нефти.

Ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ на просьбы Вашингтона не отреагировали, подчеркнув свою приверженность соглашениям ОПЕК+. Но попытки изменить их позицию продолжаются.

Теперь в Саудовскую Аравию и ОАЭ, по информации американского издания Axios, собирается госсекретарь США Энтони Блинкен. Поездка может состояться либо непосредственно перед, либо после того, как господин Блинкен присоединится к Джо Байдену на саммите лидеров НАТО в Брюсселе 24 марта. Правда, источники Axios в США и Израиле предупредили, что события на Украине могут повлиять на сроки поездки или привести к ее отмене. По информации издания, советники президента Байдена также обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы помочь наладить отношения с Эр-Риядом и убедить королевство увеличить добычу нефти. Причем это подается так, что американскому президенту практически придется идти на поклон к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману, которого он еще во время своей предвыборной кампании называл «изгоем» и продолжил игнорировать в дальнейшем.

В отличие от администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, у команды Джо Байдена много претензий к королевству в связи с нарушениями прав человека, и главным виновным считается как раз наследный принц. В частности, в Вашингтоне его считают причастным к убийству саудовского журналиста и колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Мухаммед бен Сальман американцам этого не простил. Есть претензии к администрации Байдена и со стороны ОАЭ. Прежде всего за то, что США исключили хуситскую группировку «Ансар Аллах», которая обстреливает территорию как ОАЭ, так и Саудовской Аравии, из своего списка террористических организаций, куда она была внесена при Дональде Трампе. В начале февраля, по информации американских СМИ, Джо Байден заявил, что вопрос возвращения движения в список террористических организаций уже находится на рассмотрении. Это также произошло на фоне ожиданий Запада эскалации на Украине.

США не единственные, кто пытается надавить на монархии Залива. В среду ОАЭ и Саудовскую Аравию посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Темой переговоров стала совместная работа для повышения стабильности на глобальном энергетическом рынке на фоне «хаоса, устроенного» российской спецоперацией. По словам господина Джонсона, в ходе визитов было достигнуто понимание «необходимости обеспечения стабильности на мировых рынках нефти и газа и необходимости избегать разрушительных скачков цен». Со стороны его собеседников никаких громких заявлений сделано не было.

Тема энергетической стабильности обсуждалась и в Москве. О чем и заявил по итогам переговоров с Сергеем Лавровым глава МИД ОАЭ. «Мы обсудили вопросы мировой энергетической безопасности, климатической безопасности. Также затрагивалась тематика стабильных поставок углеводородов»,— сказал Абдалла бен Зайд. В подробности он не вдавался, но ясно дал понять, что ничего за спиной Москвы в этой сфере ОАЭ делать не будут. Он также напомнил о нейтральной позиции Абу-Даби в украинском конфликте. «Государство ОАЭ готово оказывать все необходимое содействие сторонам для снижения страданий и приближения мирных развязок конфликта»,— сказал он.

Еще одна важная тема, поднятая эмиратским министром,— продовольственная безопасность. «Многие страны испытывают острую необходимость в поставках первоочередных товаров и продукции, в том числе зерновых»,— указал министр.

Российская операция на Украине вызвала рост цен на зерно во всем мире, и это вызвало опасения среди стран-импортеров, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, так как они наиболее зависимы от поставок пшеницы из РФ и Украины. Согласно отчету базирующегося в Вашингтоне Института Ближнего Востока (MEI), Ливан и Ливия импортируют около 40% своей пшеницы из России и Украины, Йемен — около 20%, а Египет — около 80%. По данным эмиратской газеты «Аль-Халидж», среди стран Персидского залива крупнейший импортер российской и украинской пшеницы — Оман (70%), а ОАЭ занимают второе место (54%).

«Арабские страны обеспокоены в связи с ситуацией на Украине, которая напрямую отразилась на их продовольственной безопасности. Кроме того, для многих из них, кто был тесно связан с Россией, важно понять, какой будет дальнейшая экономическая политика Москвы. Это касается не только поставок пшеницы, но и других важных статей экспорта, например металлургии, а также инвестиций»,— сказал “Ъ” вице-президент Российского совета по международным делам Александр Аксененок. Он также отметил, что арабские страны в отношении событий на Украине будут стараться выглядеть более или менее нейтрально, но при этом не задевать напрямую Россию. «Во многом это идет от негатива в отношении США. Некоторые арабские эксперты и политики говорят, что понимают в целом российскую точку зрения с учетом сложившегося в арабском мире примата силы при решении конфликтных ситуаций и считают ошибочным высокомерное поведение Украины и Запада в отношении России. Но все-таки не встают открыто на ее сторону, чтобы публично не оправдывать военные действия. Все-таки доля зависимости от общественного мнения на Западе существует и в арабском мире»,— отметил Александр Аксененок.

Марианна Беленькая