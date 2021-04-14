Visa и MasterCard заявили о продолжении работы в России

Международные платежные системы Visa и MasterCard продолжают работу в России в обычном режиме, заявили представители компаний. Так они прокомментировали заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что из-за западной санкционной политики страну могут отключить от Visa и MasterCard.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК»,— сказал РБК глава MasterCard в России Алексей Малиновский.

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сегодня, 14 апреля, заявила об отсутствии каких-либо рисков отключения страны от западных платежных систем. При этом она отметила, что ЦБ намерен продолжить развитие национальных сервисов. 13 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем. По его словам, Россия этим «уже активно занимается».

О стратегии РФ по уходу от американской валюты — в материале “Ъ” «Доллар теряет российскую поддержку».