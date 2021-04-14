Бернард Мейдофф освободился раньше срока

Сегодня стало известно о смерти Бернарда Мейдоффа, некогда известного американского финансиста и брокера, создателя биржи NASDAQ, а затем организатора крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Он умер в тюрьме, где отбывал 150-летний срок за обман 37 тыс. вкладчиков в 136 странах мира на сумму $65 млрд.

Бернард Мейдофф отбывал 150-летний срок в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина. Как сообщило агентство AP со ссылкой на осведомленные источники, 82-летний Мейдофф умер от естественных причин. Годом ранее адвокат подавал прошение о досрочном освобождении подзащитного, который страдал от серьезного хронического заболевания почек — по словам врачей, ему оставалось жить не более полутора лет. Но в освобождении Бернарду Мейдоффу тогда было отказано. Впрочем, бывший влиятельный финансист с высокими связями, создавший самую большую в истории финансовую пирамиду, вышел на свободу раньше, чем должен был по суду.

На сайте тюрьмы предполагаемая дата выхода на свободу выглядела неутешительно — 11 ноября 2139 года.

О том, как Бернард Мейдофф оказался за решеткой, было написано немало. Выходец из небогатой нью-йоркской семьи получил достойное образование. Молодой Берни был не ленив, практичен и амбициозен — еще в 1960 году он создал свое первое собственное дело. Его брокерская контора Bernard L. Madoff Investment Securities начинала с торговли акциями мелких или недавно созданных компаний, которые не могли торговаться на бирже. В 1971 году он при поддержке Национальной ассоциации фондовых дилеров создает биржу NASDAQ, первую электронную биржу, которая стала серьезным конкурентом Нью-Йоркской фондовой биржи. Сам Мейдофф был одним из главных игроков NASDAQ и в течение нескольких лет был ее директором. Благодаря своему положению он заводил полезные связи на разных уровнях власти и финансового мира, заработал репутацию серьезного финансиста и брокера, к которому повалили клиенты, мечтавшие доверить ему в управление свои средства.

Однако, как выяснилось позже, управление средствами, которое Мейдофф осуществлял через свою компанию Fairfield Sentry, сводилось к обычной финансовой пирамиде. К концу 2008 года в нее вложили средства почти 40 тыс. клиентов, включая крупные компании, со всего мира на общую сумму $65 млрд. Но в ноябре—декабре 2008 года, в разгар финансового кризиса, многие клиенты решили забрать свои деньги из Fairfield Sentry, и это стало концом предприятия.

Бернард Мейдофф признался во всем своим сыновьям Эндрю и Марку, которые работали в компании отца, но ничего не знали о махинациях.

Сыновья сообщили все в ФБР и в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Финансиста арестовали, он полностью признал свою вину по всем 11 пунктам обвинения, включая махинации с ценными бумагами, отмывание денежных средств, мошенничество, лжесвидетельство. Суд приговорил его к 150 годам лишения свободы.

Пока он сидел в тюрьме, все его имущество, включая многочисленные дома и квартиры в разных странах мира, частные самолеты, яхты, драгоценности, произведения искусства, было конфисковано для выплаты денег обманутым вкладчикам.

Его старший сын Марк покончил с собой, не вынеся этой ситуации. Младший сын Эндрю умер от рака в 2014 году.

За участие в создании этой финансовой пирамиды были осуждены еще более десятка человек, включая брата Мейдоффа. Банку JP Morgan, который на протяжении 20 лет обслуживал Bernard L. Madoff Investment Securities, пришлось урегулировать претензии американских властей в том, что он не уведомил регулирующие органы о подозрительной деятельности в этой компании. Банк заплатил за урегулирование $2,6 млрд. Назначенные властями США управляющие до сих пор пытаются собрать все средства, которых лишились обманутые вкладчики Мейдоффа.

Одним из немногих, кто, узнав о смерти Берни Мейдоффа, помянул его добрым словом, стал его адвокат Брендон Сэмпл.

Он сказал, что его подзащитный «до последнего дня жил с осознанием своей вины и раскаивался в содеянном».

По его словам, «хотя приговор, который был вынесен Бернарду Мейдоффу, определил его как крупного преступника, он был также еще отцом и мужем. Он был мягким, интеллигентным человеком. Берни, конечно, не был идеальным. Но ведь никто из людей не идеален».

Алена Миклашевская