«Победа» опубликовала график вывозных рейсов из Турции

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сформировал график вывоза российских туристов из Турции. Вывозные рейсы будут осуществляться до 27 апреля. Россия решила с 15 апреля по 1 июня ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.

Рейсы «Победы» будут выполняться:

из Стамбула, Анталии и Алании (Газипаша) в Москву — в период с 15 по 27 апреля;

из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу — с 15 по 18 апреля.

В Турции находятся более 700 клиентов «Победы», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика. Пассажирам отмененных рейсов, бронировавшим билет на сайте «Победы», компания оформила полный возврат денежных средств.

Поводом для ограничения авиасообщения с Турцией стал рост числа заболевших коронавирусом в стране, аналогичные ограничения Россия ввела на полеты в Танзанию. Роспотребнадзор также ужесточил правила въезда россиян из-за границы: теперь ПЦР-тест на COVID-19 должны прибывающие в страну любым видом транспорта, а не только те, кто прилетел на самолете.

Об ограничении авиасообщения с Турцией — в материале “Ъ” «Жестокая перебронка».