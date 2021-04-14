Жестокая перебронка

Решение об ограничении авиаперевозки в Турцию заставило турбизнес судорожно искать дополнительные варианты зарубежного отдыха для российских туристов. Но пока успехи неочевидны: все существующие альтернативы оказались минимум в полтора раза дороже. В этой ситуации стали повышаться цены на отдых на российских курортах.

Альтернативные Турции зарубежные направления оказываются для организованных туристов как минимум на 50% дороже забронированных на весну туров. Такую оценку приводит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, сейчас путешественникам предлагается перебронировать тур на Грецию или Египет, но реальный спрос на них пока оценить сложно. В этих странах нет такого всплеска заболеваемости, как в Турции. В первом случае туристов до 14 мая все еще ждет обязательный карантин по прибытии, во втором спрос резко ограничивает возросшая стоимость перелета из российских городов в Каир.

Одновременно туроператоры, например «Библио Глобус», начали предлагать туристам в качестве альтернативы Кипр.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке поясняет, что пока регулярное авиасообщение на направлении не открыто и перевозка осуществляется на грузопассажирских рейсах. «Формально это запрещено, и непонятно, как оператору это удалось организовать»,— удивляется он. В «Библио Глобусе» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что дополнительное повышение цен вчера произошло на всех доступных выездных пляжных направлениях.

Так, стоимость туров в ОАЭ и на Кубу за день выросла на 20%.

В этих странах также пока не отмечен всплеск заболеваемости.

Зарина Догузова, глава Ростуризма, 12 апреля Эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет

Россияне вынуждены спешно менять планы на майские праздники после того, как 12 апреля российские власти решили ограничить авиасообщение с Турцией из-за ухудшения в стране ситуации с распространением COVID-19. С 15 апреля по 1 июня летать в страну смогут только два регулярных рейса в неделю, из Москвы в Стамбул и обратно. Эта новость стала шоком для туристического рынка: согласно оценкам АТОР, за полтора месяца в страну должны были отправиться как минимум 533 тыс. организованных туристов из России, забронировавших туры на 32 млрд руб.

По расчетам гендиректора Travelata.ru Станислава Сацука, вернуть или перенести предстоит примерно 35% от общего объема туров, которые выкупили туристы на этот год, дата начала всех остальных — после 1 июня.

Сейчас туроператоры предлагают клиентам сохранить средства, использовав их для перебронирования на другие даты и направления. При этом о возможности перенести поездку на лето речи не идет: в «Интуристе» предлагают без доплат перенести намеченные на апрель-май вылеты в Турцию на осень, в Coral Travel — на весну будущего года. Майя Ломидзе поясняет, что это связано с тем, что летом отдых в стране в среднем на 20% дороже, чем в межсезонье.

В сложившейся ситуации дорожает и отдых внутри страны. Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что средний чек при бронировании туров внутри страны за минувший месяц составил 46,3 тыс. руб., а на лето — уже 78 тыс. руб. «Но российские курорты физически не смогут с комфортом разместить всех туристов, чьи планы на отдых в Турции сорвались»,— добавляет он.

Один из собеседников “Ъ” констатирует, что сообщения о новом ограничении зарубежного авиасообщения уже способствовали росту стоимости размещения на российских курортах на 15–20% на период майских праздников.

Хотя гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин пока не фиксирует эту динамику.

Самостоятельные путешественники также пытаются подобрать альтернативные варианты. В Aviasales отмечают, что спрос на перелеты в Иорданию на стыковочных рейсах через Доху и Дубай вырос в 2,3 раза, в Тунис — в два раза. Прямые билеты в Египет и на Кипр стали интересовать россиян на 98% и 90% чаще соответственно. Спрос на ОАЭ вырос на 90%. Выраженную положительную динамику демонстрирует спрос на билеты в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР, Черногорию, Мексику, на Кубу и на Мальдивы.

Александра Мерцалова