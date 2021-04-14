Роспотребнадзор обязал всех приезжающих россиян сдавать тест на COVID-19

Россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус, сообщает Роспотребнадзор. Ранее тест обязаны были сдавать только те, кто прибывает в страну воздушным транспортом.

Новые правила вступают в силу с завтрашнего дня, 15 апреля. Все приезжающие россияне до въезда в РФ обязаны заполнить на едином портале госуслуг (ЕПГУ) специальную анкету, а по прибытию в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и разместить полученную информацию на ЕПГУ. До получения результатов теста граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Россия решила с 15 апреля по 1 июня ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании. Поводом стал рост заболеваемости коронавирусом в этих странах. Ростуризм пообещал поддержать туроператоров, а также запустил горячую линию для туристов.

О последствиях ограничений — в материале “Ъ” «Жестокая перебронка».