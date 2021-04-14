Пострадавшие при взрыве в Зеленодольске получат единовременные выплаты

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске получат единовременные выплаты. Это следует из постановления Кабмина республики за подписью главы правительства региона Алексея Песошина.

Отмечается, что членам семьи погибшего в результате взрыва выплатят 1 млн руб. на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, пострадавшим при тяжком вреде здоровью — по 300 тыс. руб., при средней — 200 тыс., при легком вреде — 100 тыс. Гражданам, которые частично утратили имущество первой необходимости, дадут по 50 тыс. руб. а тем, которые утратили его полностью — 100 тыс. руб. Остальным пострадавшим выплатят по 10 тыс. руб. на человека.

Напомним, сама трагедия произошла вечером 29 марта. В результате ЧП в доме обрушились несколько квартир. Один человек скончался на месте, еще шесть пострадали. Позже одна из пострадавших умерла в больнице. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела. По версии следствия, к взрыву причастен 87-летний мужчин, которого родственники пытались сдать в психологический диспансер, потому что он угрожал уничтожить квартиру. Врача, отказавшего ему в госпитализации, по ходатайству следствия поместили под домашний арест.

"Ъ-Казань"