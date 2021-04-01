Врача психдиспансера отправили под домашний арест по делу о взрыве газа в Зеленодольске

Суд в Зеленодольске отправил под домашний арест врача психоневрологического диспансера, который проходит по делу о взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана. Врач отправлен под домашний арест на один месяц и 29 дней.

Напомним, взрыв газа в жилом доме Зеленодольске произошел 29 марта вечером. В результате происшествия два человека скончались, , еще четверо остаются в больнице. Следствие утверждает, что к трагедии причастен местный пожилой житель, которого родственники доставили в психдиспансер с жалобами то, что он злоупотребляет алкоголем и угрожает уничтожить квартиру. Однако врач отказала в госпитализации. Ее подозревают в халатности, повлекшей гибель двух человек.

"Ъ-Казань"