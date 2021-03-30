Пятеро пострадали и один человек погиб при взрыве в Зеленодольске – Минздрав

В Минздраве Татарстана «Ъ-Казань» сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших при обрушении части 9-этажного кирпичного дома на Ленина, 39А в результате произошедшего в понедельник вечером взрыва газа (сигнал поступил в 22:44).

«Пятеро пострадавших госпитализированы (одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет), еще одному оказана помощь на месте. Детей нет»,— сказала «Ъ-Казань» пресс-секретарь министерства Рания Сабирова.

Ранее сообщалось, что обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Всего в доме проживали 96 человек.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"