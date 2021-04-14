Пашинян назвал военный союз с Россией основой безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, закрепленный «десятками договоров». По его словам, страны обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы.

«Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию»,— подчеркнул господин Пашинян в своем выступлении в парламенте (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что Армения и Россия обсуждают возможность расширения 102-й российской военной базы и создание ее плацдарма в Сюникской области. «Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике»,— уточнил господин Пашинян.

Военное сотрудничество между Россией и Арменией основано на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1997 год), Договоре о развитии военно-технического сотрудничества (2013 год), Соглашении об Объединенной группировке войск вооруженных сил в целях обеспечения безопасности сторон в Кавказском регионе (2016 год). Также военное сотрудничество осуществляется в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В сентябре 2020 года обострился военный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, в ноябре при участии России стороны подписали соглашение о прекращении войны. 7 апреля Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера, обсуждалась тема реформы вооруженных сил Армении.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Ведь это наши двое, они помогут нам».