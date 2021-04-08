Пашинян назвал встречу с Путиным результативной

Премьер Армении Никол Пашинян прокомментировал прошедшую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он считает, что она прошла результативно, несмотря на то, что не было подписано документов. По его словам, обсуждалась тема реформы Вооруженных сил Армении.

«Встреча была результативной, несмотря на то, что не было подписано никаких документов. Мы обсудили множество договоренностей, в том числе и реализацию подписанных соглашений»,— сказал господин Пашинян на встрече с членами Ассоциации армянских юристов России (цитата по ТАСС).

Премьер Армении сообщил, что он обсудил с президентом России соглашения о совместной армяно-российской военной группировке и об общей региональной системе ПВО. Кроме того, обсуждалась реформа ВС Армении. «Это был один из ключевых вопросов во время нашей дискуссии»,— добавил господин Пашинян.

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна прошла в Москве 7 апреля. В числе прочего обсуждалась тема о пленных. Армянская сторона после завершения боевых действий передала Баку всех азербайджанцев, а в Азербайджане все еще остаются, по разным оценкам, от 140 до 200 пленных армян.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Ведь это наши двое, они помогут нам».