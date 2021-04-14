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MINI возродит бренд Minor для бюджетного электромобиля

Компания MINI возродит бренд Minor для бюджетного электромобиля, сообщает Autocar.

По данным издания, в рамках перехода на выпуск одних только электромобилей к 2030 году, британский автопроизводитель выпустит следующее поколение 3- и 5-дверных хэтчбеков, моделей Clubman и Countryman, а также сделает новый компактный хэтчбек и минивэн.

В линейке электромобилей MINI также появится «заряженный» электромобиль под брендом John Cooper Works и бюджетный электромобиль, созданный в партнерстве BMW и Great Wall. Ожидается, что для этой модели возродят бренд Minor, существовавший с 1919 по 1984 годы. Электромобиль получит новую платформу и унифицированные с BMW компоненты.

Новое поколение MINI будет построено на платформе FAAR, позволяющей использовать не только двигатели внутреннего сгорания, но и гибридные и электрические силовые установки. Хэтчбеки станут компактнее, чем модели текущего поколения, а кроссовер наоборот, окажется больше. Заявлено, что автомобили марки получат новую версию фирменного дизайна.

Напомним, в настоящее время единственным электромобилем в линейке MINI является хэтчбек Cooper SE, представленный летом 2019 года, а также созданный на его базе автомобиль безопасности MINI Electric Pacesetter inspired by JCW для гонок Formula E.

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