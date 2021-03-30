Электромобиль MINI стал машиной безопасности для Formula E

MINI Electric Pacesetter inspired by JCW. Фото: MINI

MINI Electric Pacesetter inspired by JCW. Фото: MINI

Электрический хэтчбек получил новый аэродинамический обвес, разработанный совместно со специалистами подразделения BMW Motorsport. Часть кузовных элементов выполнена из переработанного углепластика с помощью 3D-печати.

Машина безопасности получила особую ливрею, в которой матово-серебристый цвет кузова дополнен серыми, черными, ярко-оранжевыми и ярко-желтыми акцентами. На кузов также нанесены спонсорские логотипы и наклейки чемпионата, а на крыше установлены проблесковые маячки. Electric Pacesetter inspired by JCW получил 18-дюймовые колесные диски, окрашенные в черно-оранжевый цвет.

Салон облегчен за счет удаления заднего сиденья и замены элементов отделки карбоновыми панелями. Штатные кресла спереди заменены гоночными сиденьями с 6-точечными ремнями безопасности, внутри установлен каркас безопасности, а часть элементов, включая подушки кресел, напечатана на 3D-принтере.

Electric Pacesetter inspired by JCW получил 184-сильную силовую установку от стандартного MINI Cooper SE, но за счет облегчения модели на 130 кг и перенастройки электромотора машина безопасности стала динамичней. Другие технические доработки включают в себя регулируемую подвеску, расширенную колею, усиленные тормоза и покрышки Michelin Pilot Sport от болидов Formula E.

Новый MINI Electric Pacesetter inspired by JCW дебютирует в чемпионате Formula E в середине апреля, когда состоится этап в Италии. Во время гоночного уик-энда в Риме хэтчбек заменит предыдущий автомобиль безопасности серии — гибридный родстер BMW i8 Roadster Safety Car.