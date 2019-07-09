MINI показала электромобиль Cooper SE

MINI Сooper SE. Фото: MINI

MINI Сooper SE. Фото: MINI

MINI Сooper SE. Фото: MINI

MINI Сooper SE. Фото: MINI

Новинка построена на базе трехдверного хэтчбека с бензиновым мотором. 184-сильный электромотор вместе со всеми электронными компонентами установлен под капотом. Переднеприводный Сooper SE получил батарею на 32,6 кВт/ч, которая размещена у днища. Аккумулятор обеспечивает запас хода без подзарядки до 270 км.

Электромобиль поддерживает зарядку постоянным и переменным током от терминалов с разъемами Type 2 и CCS Combo 2. Машина получила функцию рекуперацию энергии на торможениях с двумя степенями интенсивности. Для экономии энергии для отопления салона применен тепловой насос, использующий выделяемое аккумулятором, электромотором и другими элементами тепло.

Визуально Cooper SE отличается асимметричными 17-дюймовыми колесными дисками, глухой решеткой радиатора, желтыми акцентами на кузове и шильдиками MINI E. В салоне электрохэтчбека появилась цифровая приборная панель, новый рычаг коробки передач и мультимедийная система с расширенным функционалом.

Напомним, выпуск электромобилей MINI будет налажен сначала в Великобритании, а потом и в Китае. Технически новая машина унифицирована с хэтчбеком BMW i3s.