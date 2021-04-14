Возвращение россиян забуксовало

Десятки тысяч российских туристов рискуют застрять за рубежом из-за ограничения авиасообщения с Турцией. Речь идет о гражданах, которые летели через Стамбул транзитом, например, на египетские курорты или в те страны, с которыми у России нет прямых перевозок. По данным источников “Ъ FM”, с проблемами могут столкнуться минимум 60 тыс. человек. Есть ли для них альтернативные маршруты? Выяснял Иван Корякин.

Аэропорт Стамбула — один из крупнейших транзитных хабов, который во время пандемии оказался популярным у россиян. Сейчас ему трудно найти замену, ведь отправиться в некоторые страны можно только через турецкую столицу. Москвич Сергей собирался провести отпуск в Ливане, его рейс запланирован на воскресенье, однако состоится он или нет, до сих пор непонятно. Турецкие авиакомпании на вопросы не отвечают, но Сергей надеется на лучшее: «Пока больше всего напрягает отсутствие информации. Мы очень переживаем, сидим и не знаем, что делать — летим мы или нет. Все новости и комментарии официальных лиц относятся только к российским авиакомпаниям, но никто еще ни слова не сказал про Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Поэтому последняя надежда, что это не коснется уже купленных билетов у зарубежных авиакомпаний».

Коснется ли ограничение авиасообщения транзитных туристов, до сих пор неясно. Официальных заявлений не было. Однако игроки туристического рынка сходятся во мнении, что улететь через Стамбул у путешественников в апреле и мае не получится. Это грозит дополнительными затратами и потерей нервных клеток. Виктор на следующей неделе собирался поехать в Непал, у него остается вариант с пересадкой в Дубае, однако за билеты придется отдать почти вдвое больше. «Заранее планировал свой отпуск и купил билеты за два месяца до вылета, когда они стоили 63 тыс. руб. туда и обратно. Сейчас мне придется лететь через Дубай, билеты уже обойдутся в 120-170 тыс. руб. Серьезные траты, потому что на подготовку путешествия и жилье уже потрачено примерно 300 тыс. руб.»,— отмечает Виктор.

Некоторые туристы пытаются вернуть деньги за билеты на стыковочные рейсы, чтобы успеть заново спланировать отпуск. Например, Ирина из Санкт-Петербурга в мае собиралась в Грузию. По ее словам, российская и турецкая авиакомпании до сих пор утверждают, что рейс состоится, и не спешат идти навстречу путешественникам: «При попытке вернуть деньги за билет приходит сообщение, что рейс состоится, и нет причин для возврата средств.

Я написала в службу поддержки обеих авиакомпаний, но ответа не получила.





Пока мне не вернут деньги, у меня не будет возможности улететь другим путем».

Сейчас пока сложно оценить, сколько туристов могут застрять за рубежом из-за отмены стыковочных рейсов. Источники “Ъ FM” говорят минимум о 60 тыс. человек: только в Египте отдыхают от 5 тыс. до 7 тыс. россиян. И решать проблему с возвращением им, похоже, придется самостоятельно. Маловероятно, что власти организуют специальные вывозные рейсы, как в прошлом году, предполагает председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов: «По опыту прошлого года, если возникают какие-то обстоятельства, мешающие возвращению граждан на родину, создаются специальные межведомственные комиссии. Они выявляют туристов, которые не могут улететь, и предпринимают необходимые действия, чтобы организовать вывозные рейсы.

Я полагаю, что сейчас не возникнет критических ситуаций, и большие группы туристов не застрянут за рубежом — все-таки масштаб ситуации другой».

Несмотря на все риски, туристы не спешат отказываться от путешествий и используют последнюю возможность улететь. Станислав должен был в среду отправиться в Египет с пересадкой в Стамбуле. Как будет возвращаться назад, пока не решил, но уверен, что больших проблем с этим не возникнет. «Мы просто летим, надеясь на лучшее. Мы планируем либо уехать через Египет, авиасообщение ведь не остановлено, либо улетать регулярным рейсом, которые будут, если верить обещаниям. Я не думаю, что мы там застрянем, такого не должно быть».

В мае у россиян будет действительно не так много возможностей отдохнуть. Турция закрыта, полететь с пересадкой в Египет не получится, а места в комфортных отелях Сочи и Крыма почти закончились. А для тех, кто уже уехал, остается более серьезный вопрос: как вернуться?

Елена Иванова