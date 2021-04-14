Туристы оказались между небом и землей

Решение властей приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией поставило бизнес и туристов в сложное положение. Опрошенные “Ъ FM” туркомпании заявляют, что вынуждены предлагать клиентам только перенос поездок на более поздние даты, потому что вернуть всем деньги у них нет возможности. Хотя закон предусматривают такую опцию. Сами туристы говорят, что не могут добиться от операторов хоть какой-то обратной связи и спланировать свои действия. Есть ли решение у этой проблемы? Разбирался Владислав Викторов.

Вечером 12 апреля, когда стало известно о приостановке полетов в Турцию, на страницах крупнейших российских туроператоров стали появляться комментарии от туристов с вопросами о том, что им теперь делать с путевками. А уже 13 апреля дискуссии превратились в праведный гнев пользователей. Они возмущались молчанием компаний.

Например, Александр собирался отправиться в Турцию в мае со всей семьей. Он сообщил “Ъ FM”, что все-таки получил ответ от оператора, но ситуация от этого не прояснилась, и что теперь делать с отпуском — непонятно. «Я спросил: каков дальнейший порядок действий? Мне ответили, что нужно ждать отмену рейса. Пока отмен нет, и больше я ничего не делал. Конечно, хотелось бы решить вопрос в первую очередь, потому что этот год уже распланирован.

Я работаю удаленно и могу себе позволить поехать в какие-то другие страны, но, скорее всего, там будет дороже. Хотелось бы уложиться в определенный бюджет, но, наверное, не получится».

Но о возврате денег, судя по всему, речи не идет. Закон предполагает, что туристы действительно могут потребовать полностью возместить расходы, об этом отдельно упоминали и в Роспотребнадзоре. Но по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) суммарно россияне потратили на путевки в Турцию на отмененные даты 32 млрд руб. А ведь есть и те, кто не получил возвраты за 2020 год, говорят участники рынка.

Поэтому клиентам в основном рекомендуют рассмотреть возможность переноса поездки, чтобы не терять деньги, поясняет директор по развитию компании OnlineTur.ru Игорь Блинов: «В большинстве случаев возможно удержание за фактически понесенные расходы. Дело в том, что все средства рассчитаны с контрагентами, никто не держит живые деньги. Конечно, мы предлагаем перенос. Но не у всех ситуации позволяют с майских праздников перенести поездку на другие даты.

Остается ждать, по какой формуле будут рассчитывать, и какие обязательства наложат на стороны, потому что сейчас мы понимаем ситуацию не полностью».

На такие условия готова пойти жительница Домодедово Наталия. Она оплатила путевку в Турцию на конец мая. Но когда стало известно об отмене рейсов, то связаться с оператором оказалось невозможно. Следующую попытку решить вопрос с отпуском Наталия планирует предпринять на следующей неделе, когда утихнет паника: «Сейчас нет доступных по цене направлений, которые бы мне подошли. Я не боюсь, что все туры сейчас раскупят и мне ничего не достанется. Потому что лететь в принципе пока некуда. Деньги я возвращать, вообще, не собираюсь, мне эта нервотрепка ни к чему. Я бы хотела либо перенести на год, но это самый негативный сценарий, либо надеюсь, что откроют у нас какое-то новое направление. Но мы полетим туда, если цены не будут завышены».

При этом пока зарубежные альтернативы Турции обходятся как минимум на 50% дороже забронированных на весну туров, пишет “Ъ”. Это подтверждают и участники рынка. Для сравнения: за те деньги, в которые обходится пятизвездный отель в Анталье с системой «все включено», например, на Кипре можно забронировать лишь три звезды с разовым питанием. Однако главная проблема во всей этой истории с приостановкой полетов в том, что власти принимают решения слишком стремительно, и ни у компаний, ни у туристов не остается времени подготовиться к этому, говорит москвичка Илона, которая недавно приехала в Турцию: «Моя авиакомпания прислала общее письмо. Там было написано, что они ждут разъяснений, а нам нужно дождаться ответа.

Я боюсь услышать, что 14 апреля будет последний вылет, и если мы не улетим, то останемся в Турции. Кошмар — я только прилетела!

Все, кто здесь, очень удивляются. Неприятно, что все случилось так быстро. Совершенно не думают о людях. Все это на самом деле ужасно».

В соцсетях можно встретить немало комментариев туристов о том, что закрытие авиасообщения с Турцией — решение во много политическое. Но как бы то ни было, бизнесу и простым людям это добавило лишних проблем.