Россияне упускают вылет

Решение российских властей об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией поставило в тупик пассажиров стыковочных рейсов, планировавших добраться в РФ через Стамбул: 60–70 тыс. человек могут столкнуться с проблемами при возвращении домой. В непростой ситуации оказались и прибывшие самостоятельно на Занзибар регулярными рейсами пассажиры: их вылеты отменены, и им приходится самостоятельно решать проблему с возвращением домой.

Около 60–70 тыс. транзитных российских туристов, планировавших лететь со стыковкой в Турции, могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину. Такую оценку приводит собеседник “Ъ” на туристическом рынке. Он поясняет, что сейчас в Москву ежедневно прибывают 1,2 тыс. человек, прилетевших стыковочным рейсом через Стамбул, но с 15 апреля этот коридор заметно сузится. Собеседник “Ъ” добавляет, что только на курортах Египта сейчас находятся 5–7 тыс. россиян, чьи стыковочные рейсы отменились. «Формально они могут вернуться домой через Каир, но цены на такие билеты резко выросли»,— комментирует он.

Решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня российские власти приняли в понедельник, 12 апреля, на фоне ухудшения в этих странах эпидемиологической обстановки с COVID-19. Полетная программа с Танзанией помимо вывозных рейсов будет приостановлена. В Турцию смогут летать в неделю только два пассажирских рейса Москва—Стамбул и Стамбул—Москва на взаимной основе. Туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров.

По заявлению Ростуризма, организованные туристы смогут вернуться из Турции и Танзании в плановом порядке, в соответствии с датами окончания отдыха либо раньше по согласованию с туроператором.

Аналогичным образом будет организован и вывоз самостоятельных путешественников, но даты и время вылета их рейсов могут меняться, пояснили в ведомстве. В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сегодня сообщили, что готовят график вывозных рейсов из Турции в Россию. По словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, в Турции находится около 7 тыс. клиентов авиакомпании. В S7 рассказали, что продолжат выполнение чартерных рейсов из Антальи в Москву после 15 апреля. До 30 мая в расписание на сайте S7 включены 23 рейса.

Судьба транзитных путешественников пока не определена. Но помимо них с проблемами столкнулись и туристы, прилетевшие регулярными рейсами из России на Занзибар: в профильном чате в Telegram они массово сообщают об отмененных перевозчиками рейсах. Собеседник “Ъ” на туррынке поясняет, что перевозчики приняли решение о прекращении полетных программ в Танзанию. Вернуться, по его словам, застрявшие за рубежом россияне теперь могут самостоятельно: купив билет на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или попробовав добраться до Москвы через другую страну, с которой у России открыто авиасообщение. «Выходом могли бы стать грузопассажирские рейсы из Европы, но для того, чтобы попасть в большинство стран ЕС, сейчас требуются основания»,— предупреждает он.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт поясняет, что если турист поехал на Занзибар самостоятельно, а не по договору с туроператорам, то как и когда он вылетит, зависит только от него самого. «Сейчас законодательно установлен только порядок возвращения организованных туристов — их вывозят за свой счет туроператоры, а всех прочих желающих вернуться и имеющих на руках обратный билет на регулярный рейс, приходящийся на дату после приостановки или прекращения авиасообщения этот порядок не касается»,— поясняет он. Турист должен обратиться к перевозчику, который предложит перенести дату вылета, «передать» его другой авиакомпании или вернуть деньги.

«Если речь не идет именно об эвакуации граждан, то государство в общем-то не обязано за свой счет возвращать их домой, а в конкретном случае ни Занзибар, ни Турция зонами бедствия не признаны»,— констатирует господи Иккерт.

В оперштабе по коронавирусу и Росавиации не комментируют порядок возвращения неорганизованных туристов в Россию. В 2020 году после полной приостановки международного авиасообщения в конце марта практически сразу начали выполняться вывозные рейсы для граждан РФ. Схема предполагала, что желающие вернуться должны были обязательно заполнить специальную анкету на сайте «Госуслуги» и ожидать подтверждения, рейсы согласовывались с оперштабом — иногда заявки отзывались незадолго до их выполнения. Собеседники “Ъ” на авиарынке предполагают, что стоит ожидать аналогичного порядка и в текущем году. При этом официально сообщалось только о том, что по окончании туров из Турции граждане смогут вернуться в запланированные даты. Авиакомпании сообщали об организации чартерных рейсов из Турции в Россию. Никаких заявлений по Занзибару не было.

Александра Мерцалова, Ольга Никитина, Анатолий Костырев