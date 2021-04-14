Епархия предложила выселенным из Среднеуральского монастыря монахиням выбрать для проживания любой другой

Екатеринбургская епархия предложила монахиням Среднеуральского женского монастыря, выселенным приставами по решению суда, выбрать для проживания любой другой монастырь. Отметим, большую часть выселенных монахинь предложили увезти для временного проживания на базу отдыха «Остров сокровищ», находящуюся в 12 км от Екатеринбурга по направлению Режевского тракта.

«Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка. Выражаем сочувствие тем, кому исполнительные действия, проведенные государственными органами, доставили моральные страдания», — написали представители епархии в telegram. Для насельниц монастыря, которым будет необходима гуманитарная или иная помощь, открыта горячая линия социального отдела епархии: 300-24-74.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, силовики приехали к Среднеуральскому женскому монастырю рано утром в среду. Всего прибыло около 50 машин Росгвардии, а также автозаки. К спецоперации были привлечены сотрудники МЧС, которые болгарками вскрывали двери в здания монастыря. Всего в монастырь, по оценкам его представителей, приехали около 300 сотрудников различных силовых структур.

В епархии отметили, что привлечение во внутрицерковный конфликт между митрополией и монастырем, духовником которого был экс-схимонах Сергий (Николай Романов), государственных служб и ведомств было спровоцировано тем, что монастырь «не смог обеспечить соблюдение законов РФ на территории обители».

Предположительно, поводом для спецоперации стало решение Верхнепышминского городского суда о выселении. Этого решения на сайте суда пока нет. Ранее сообщалось, что, по мнению властей и ряда структур, находится в зданиях опасно, поскольку они не предназначены для проживания людей.

Напомним, в феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью монастыря. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини через суд добиваются права на проживание в монастыре. Позже защита провела экспертизу, результаты которой показали, что храм является частично жилым. Сейчас епархия судится за право собственности еще на 14 зданий монастыря. В марте на монахинь Среднеуральского монастыря составили протоколы за отсутствие регистрации.

Сам экс-схиигумен Сергий был задержан во время штурма монастыря, который прошел 29 декабря 2020 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован до 28 мая.

Илья Смирнов