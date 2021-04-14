Приставы заявили о срочном выселении обитателей Среднеуральского монастыря

Представитель приставов, находящийся на территории Среднеуральсокого женского монастыря, предупредил монахинь и насельников о необходимости срочно покинуть здания обители. В случае непослушания к ним может быть применена сила. Куда собираются вывозить, никому не сообщается, рассказали представители монастыря. Собеседник “Ъ-Урал” сообщил, что детей и больных из монастыря вывезли накануне вечером. Сейчас в обители находятся монахини, которых уговорили выехать. Предполагается, что их отвезут на базу отдыха.

Напомним, силовики приехали к Среднеуральскому женскому монастырю, духовником которого насельники и прихожане считают арестованного экс-схиигумена Сергия (Николай Романов), рано утром в среду. Всего прибыло около 50 машин Росгвардии, а также автозаки. К спецоперации привлечены сотрудники МЧС, которые болгарками вскрывают двери в здания монастыря. Всего в монастырь, по оценкам его представителей, приехали около 300 сотрудников различных силовых структур.

Предположительно, поводом для спецоперации стало решение Верхнепышминского городского суда о выселении. Этого решения на сайте суда пока нет. Ранее сообщалось, что, по мнению властей и ряда структур, находится в зданиях опасно, поскольку они не предназначены для проживания людей.

Напомним, в феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью монастыря. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини через суд добиваются права на проживание в монастыре. Позже защита провела экспертизу, результаты которой показали, что храм является частично жилым. Сейчас епархия судится за право собственности еще на 14 зданий монастыря. В марте на монахинь Среднеуральского монастыря составили протоколы за отсутствие регистрации.

Сам экс-схиигумен Сергий был задержан во время штурма монастыря, который прошел 29 декабря 2020 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован до 28 мая.