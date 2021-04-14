Путин уволил замдиректора Росгвардии и еще четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Росгвардии, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в Telegram. Указ еще не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, три человека были освобождены от занимаемых должностей, пять — уволены с военной службы.

С военной службы уволены:

замдиректора—главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин;

бывший руководитель главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков;

бывший руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков;

бывший начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин;

начальник Пермского военного института войск национальной гвардии РФ генерал-майор Владимир Купавский.

В числе освобожденных от должностей, но не уволенных с военной службы — руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов. Президент также назначил девять полковников на различные руководящие должности в Росгвардии. В частности, Сергей Шевчук, ранее работавший в управлении общественных связей МВД, возглавил департамент по взаимодействию со СМИ.

Подробнее о кадровых решениях — в материале “Ъ” «Как эта служба отозвалась».