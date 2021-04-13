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Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ   |  купить фото

Как эта служба отозвалась

Президент уволил и разжаловал генералов Росгвардии

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Президент Владимир Путин издал указ, в соответствии с которым были произведены изменения в руководстве Росгвардии. Федеральную службу в соответствии с указом покинул ее замдиректора—главнокомандующий войсками национальной гвардии Юрий Бабкин, а еще несколько генералов были уволены с военной службы. Среди назначенцев можно выделить полковника Сергея Шевчука, который возглавил департамент по взаимодействию со СМИ службы.


На официальном интернет-портале правовой информации указ не опубликован, зато появился на Telegram-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Как следует из документа, подписанного 12 апреля, от занимаемых должностей были освобождены замдиректора—главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, давно выслуживший свой срок, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов. Тем же указом помимо генерала Бабкина с военной службы были уволены генерал-лейтенант Алексей Беляков, ранее возглавлявший главное управление связи Росгвардии, бывший руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, экс-начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин и генерал-майор Владимир Купавский, начальник Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. По данным региональных СМИ, в его отношении Военным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по ст. 290 («Получение взятки») и ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»), в которых оказалось восемь эпизодов.

Указанные генералы покинули службу по собственному желанию.

Однако большинство из них, за исключением заслуженного ветерана Юрия Бабкина, пострадали в результате проверок, организованных руководством службы.

Всех их условно можно отнести к тыловикам, связанным еще с одним бывшим замдиректора Росгвардии — генерал-лейтенантом Сергеем Милейко, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Замдиректора—главнокомандующий войсками национальной гвардии Юрий Бабкин

Замдиректора—главнокомандующий войсками национальной гвардии Юрий Бабкин

Фото: rosguard.gov.ru

Указом президента на различные руководящие должности в Росгвардии были назначены девять полковников. Среди них — Сергей Шевчук, возглавивший департамент по взаимодействию со СМИ службы. Следует отметить, что господин Шевчук имеет огромный опыт такой работы. Ранее он был помощником бывшего первого замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и работал в управлении общественных связей МВД. Эту должность до него занимал генерал Александр Веклич, которого проводили на пенсию после отставки первого замдиректора Росгвардии Сергея Меликова, исполняющего сейчас обязанности главы Дагестана.

Николай Сергеев


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