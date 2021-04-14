Возглавляемая Чернышенко рабочая группа обсуждает идею приложения «Госдоки»

Рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко обсуждает возможность создания приложения «Госдоки», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект программы «Цифровой профиль гражданина», аппарат вице-премьера и источник, близкий к руководству Минцифры. Проектом планируется заменить приложением «Госдоки» свидетельства СНИЛС и ИНН, полисы ОМС, водительское удостоверение и другие документы, кроме паспорта.

Приложение «Госдоки» может быть запущено в 2021 году, приводят «Ведомости» информацию из проекта. Стоимость разработки приложения оценивается в 1,3 млрд руб., 400 млн из которых планируется выделить в этом году. К 2024 году планируется позволить предъявлять через «Госдоки» до 30 видов документов, при этом их бумажные эквиваленты выдаваться не будут. Издание отмечает, что, согласно проекту, для цифрового паспорта планируется создать отдельное приложение, а его физическая копия останется доступной.

В марте Минцифры подготовило проект указа президента России Владимира Путина, по которому предлагается с 1 декабря 2021 года дать возможность оформить электронный эквивалент паспорта на территории Москвы. Для других регионов предлагается установить крайний срок 1 июля 2023 года. Образец бланка и описание электронного паспорта правительство должно представить до 1 июня.

Какие проблемы могут возникнуть с появлением цифровых документов — в материале “Ъ FM” «Паспорта переводят на "электронные рельсы"».