В Москве электронные паспорта начнут оформлять с 1 декабря

Жители Москвы смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, следует из проекта указа президента России Владимира Путина. По всей России процедуру оформления таких документов планируется запустить не позднее 1 июля 2023 года. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку наподобие банковской с чипом.

«Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа: на территории города Москвы — с 1 декабря 2021 года; на территории субъектов РФ, федеральных территориях по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года»,— говорится в проекте указа, опубликованном портале проектов нормативно-правовых актов.

Россияне смогут оформить паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные — изображение лица и отпечатки двух пальцев рук. Образец бланка и описание электронного паспорта правительство должно представить до 1 июня.

Помимо паспорта с электронным носителем информации гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Планируется, что приложение можно будет использовать в том числе для заключения договоров, подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака, прохода в здания и оформления услуг мобильных операторов.