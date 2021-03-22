Паспорта переводят на «электронные рельсы»

Электронные паспорта введут в Москве уже в этом году. Пластиковую карту жители столицы смогут оформить с декабря, говорится в проекте указа президента, который подгототовило Минцифры. Остальные россияне получат такую возможность в 2023 году. Внедрение цифровых ID-удостоверений обсуждается уже более десяти лет. Свои концепции единого документа предлагали сначала крупные банки, а затем Федеральная миграционная служба. Минцифры разрабатывало свой проект с 2018 года. Что из себя представляет электронный паспорт? И какие проблемы могут возникнуть с его появлением? Расскажет Яна Лубнина.

Идея ввести цифровые паспорта в России впервые появилась в конце 2000-х. Изначально власти согласовали выпуск универсальных электронных карт. Основными акционерами компании УЭК выступили крупные банки, в частности, «Сбер» и «Уралсиб», а весь проект оценивался в 170 млрд руб. Универсальные электронные карты должны были стать единым платежным средством, а также содержать паспортные данные, номера полиса и СНИЛС. Но с 2013 года в рамках эксперимента выпустили всего 700 тыс. таких карт, и проект свернули.

В миграционной службе предлагали обязать граждан с 2015 года получать пластиковую карту с чипом, а к 2025 году совсем отказаться от бумажных документов. Идея прижилась в правительстве. В итоге Минцифры предлагает ввести в оборот электронный аналог паспорта — он будет похож на водительские права. На встроенный чип запишут все персональные данные гражданина: имя, возраст, адрес и его биометрию — отпечатки пальцев и изображение лица. Позднее на карту можно будет записать информацию и о водительском удостоверении владельца.

Появление такого документа неизбежно, признает генеральный директор компании «Системы управления идентификацией» Светлана Белова: «Растет количество госуслуг, которые можно получить в электронном виде и которые предполагают удаленную идентификацию. МФЦ — это, конечно, хорошо, но там надо стоять в очереди. Если же у нас будет электронный паспорт, на котором еще и записаны биометрические данные, вся информация о физическом лице, то можно будет получать услуги, не вставая с дивана».

Вместе с паспортом власти планируют разработать мобильное приложение. С его помощью можно будет ускоренно проходить идентификацию в госучрежлениях или, например, подтверждать возраст покупателя в магазине. Главный вопрос к проекту сводится к безопасности данных. Теоретически, их можно защитить, поместив в единую базу, говорит директор «Фабрики информационных технологий» Федор Жерновой: «Сейчас мои персональные данные бесконтрольны: есть паспортный стол, банки, которые хранят мою информацию, и кто ее смотрит, я не знаю.

Надеюсь, что, если введут цифровую систему, то появится журнал посещений, где будут видны все, кто посмотрел мои данные.

Даже если это сделает злоумышленник, будет понятно, кто он — такой контроль, возможно, заставит хакеров не предпринимать каких-то нелегальных действий».

В правительстве настаивали на том, что подделать электронный паспорт «несоизмеримо дороже», чем обычный, ведь он будет защищен криптоалгоритмом, который разрабатывает ФСБ. А в случае кражи карту можно сразу заблокировать. Впрочем, если хакеры все-таки получат доступ к данным, последствия будут серьезными, считает генеральный директор Intems Алексей Титов: «Можно сделать цифровой клон, чтобы использовать его для взятия кредитов, открытия счетов мошенниками. Эти базы данных могут попасть в открытый доступ.

Когда утекают обычные данные паспортные — это одно, а здесь все-таки могут утечь биометрические данные, что гораздо опаснее, потому что их как минимум невозможно поменять».

В стране уже отказались от бумажного СНИЛС. Но избавиться от классических паспортов в ближайшие годы все же не удастся, продолжает Светлана Белова: «Я думаю, что это будет долгая и тяжелая история. Большинство государств, в которых такие проекты были успешны, — страны, где был пропущен этап бумажных паспортов. Поэтому я не верю, что выстроятся очереди, чтобы выпустить электронный паспорт, уже имея на руках бумажный. Возможно, с какого-то момента по достижении 14 лет подросткам будут предлагать пользоваться цифровым документом, а они, будучи более продвинутыми, начнут к этому относиться с большим доверием».

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