Кадыров призвал не выдавать Коран Навальному

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, политик Алексей Навальный не имеет морального право упоминать Коран. Он обвинил оппозиционера в намерении использовать священную книгу для достижения политических целей. Накануне Алексей Навальный, находящийся в ИК-2 Владимирской области, сообщил, что руководство колонии не выдает ему Коран и другие принадлежащие ему книги. Господин Кадыров обратился к сотрудникам колонии с просьбой не позволять Алексею Навальному «сеять межконфессиональную вражду».

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?» — написал господин Кадыров в своем канале в Telegram. По его словам, давать Коран заключенному можно только в том случае, если он «искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь)». «Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками»,— заявил глава Чечни.

Рамзан Кадыров назвал Алексея Навального исламофобом и заявил, что тот «пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе». Господин Кадыров упрекнул политике в том, что он пытается заработать расположение мусульман и «дешевым способом реабилитироваться».

В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств (ч. 2, ч. 3 ст. 159.4 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить.

2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. В середине марта политика доставили в колонию, где он должен два года и восемь месяцев. 13 апреля Алексей Навальный сообщил, что подал в суд на руководство колонии из-за отказа выдавать книги. По его словам, руководство ИК-2 в течение трех месяцев проверяет книги на экстремизм. «Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм. Как это выглядит вообще?» — написал он.

О ситуации с оппозиционером и планах его сторонников — в материале “Ъ” «Алексею Навальному не хватает Корана».