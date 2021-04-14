Алексею Навальному не хватает Корана

Представители региональных штабов Алексея Навального заявляют об усилении давления со стороны властей и правоохранительных органов: координаторов и активистов задерживают и возбуждают против них административные дела. Несмотря на это, глава сети штабов Леонид Волков планирует в скором времени начать подавать заявки на проведение митингов за освобождение из колонии господина Навального. Последний заявляет, что уже две недели держит голодовку из-за отказа допускать к нему частного врача и намерен судиться с ИК-2 из-за отказа предоставить ему для чтения Коран.

Находящийся за пределами РФ глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков (в розыске по делу о призывах к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях (п. п. «а» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК)) сообщил, что координаторы штабов будут подавать уведомления о проведении протестных акций в рамках запущенной в марте кампании за освобождение Алексея Навального. Как ранее сообщал "Ъ", для этого был создан сайт, на котором могут зарегистрироваться желающие выйти на митинг. Команда Алексея Навального намерена объявить дату акции, когда их количество достигнет 500 тыс. человек. На момент сдачи материала число зарегистрированных пользователей составляло около 422 тыс. Господин Волков рассчитывает «провести самый большой митинг в истории России» и заявляет, что у него «есть все основания для оптимизма».

В самих региональных штабах оптимизма, по-видимому, меньше: практически ежедневно их активисты заявляют о давлении на них. Так, 13 апреля воронежский штаб Навального сообщил, что его активиста Андрея Ахмедулова «неизвестный человек запихнул в белую "Газель" и увез в неизвестном направлении». Позже выяснилось, что господина Ахмедулова увезли в отделение полиции без пояснения причин задержания. В этот же день полиция явилась в помещение штаба с осмотром. Господин Ахмедулов был вскоре отпущен, но позже, также без объяснения причин, была задержана активистка штаба София Капиносова. 9 апреля неизвестные залили двери мурманского штаба монтажной пеной. Когда 13 апреля активисты открыли ее, они обнаружили, что помещение разгромлено. Штаб намерен обратиться в полицию с жалобами на проникновение со взломом и вандализм. Днем ранее заместителя координатора мурманского штаба Александра Суринова задержала полиция в аэропорту: его подозревали в транспортировке наркотиков, но при досмотре ничего не нашли и отпустили. 11 апреля соратники господина Навального объявили об открытии штаба в Махачкале, однако сразу же после этого глава штаба Эдуард Атаев и его заместитель Мурад Манапов пропали. Во вторник сотрудник ФБК (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) Руслан Аблякимов сообщил, что господин Манапов нашелся в спецприемнике в Махачкале и должен освободиться в среду. Господин Атаев, по словам господина Аблякимова, находится в спецприемнике в Хасавюрте и арестован на десять суток. Основания задержаний и ареста сотрудникам ФБК пока точно не известны. Кроме того, в понедельник правозащитный проект «Апология протеста» сообщил об иске пензенского управления МВД к главе местного штаба Антону Струнину и активисту Юрию Цепаеву о возмещении ущерба в размере почти 900 тыс. руб. за внеурочную работу полиции во время несанкционированной акции 23 января.

Во вторник по обвинению в организации несанкционированного митинга 31 января была задержана до суда глава петербургского штаба Ирина Фатьянова. Координатор московского штаба Олег Степанов находится до 23 июня под домашним арестом по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) во время митинга 23 января.

Напомним, Алексей Навальный содержится в Покровской колонии ИК-2, 2 февраля 2021 года суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Оппозиционер заявляет, что уже две недели держит голодовку, требуя допустить к нему выбранного им врача из-за болей в позвоночнике и ногах. Ранее УФСИН по Владимирской области сообщило ТАСС, что врачи провели полное обследование оппозиционера и оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сам господин Навальный утверждает, что сотрудники колонии постоянно оказывают на него давление — например, не предоставляют книги, которые он заказал для чтения, ссылаясь на необходимость их проверки на экстремизм. Среди них, в частности, Коран.

В связи с этим оппозиционер заявил, что подал на колонию в суд.

Политолог Константин Калачев считает, что акции с требованием освобождения Алексея Навального региональным штабам нигде не согласуют, а «для протеста пока нет триггера, кроме судьбы самого Навального. Но к нему отношение у многих амбивалентное», а «событий, вызывающих тяжелые негативные эмоции», власти, по мнению политолога, рассчитывают избежать.

Кира Дюрягина